Rigmand med hovedrolle i muligt Brøndby-opkøb

Det var et medlem af 'Milliardærklubben', som for nylig forsøgte at sætte fodboldklubben Brøndby IF i kontakt med Red Bull-rigmand og andre potentielle investorer

I sidste uge kom det frem, at prominente navne som Red Bull-milliardæren Dietrich Mateschitz og den stenrige russiske familie Zingarevich overvejede at købe sig ind i Brøndby IF.

Nu viser det sig, at den kendte finansmand Ole Abildgaard - også kendt som 'Ole Mangepenge' - spillede en hovedrolle i forsøget på at finde nye ejere til den økonomisk trængte fodboldklub.

Det erkender han efter at være blevet konfronteret med Ekstra Bladets oplysninger om sagen.

- Det er korrekt, at det er mig, som har talt med Anton Zingarevich (medlem af den russiske familie, red.). Jeg spurgte ham, om han kunne tænke sig at blive minoritetsaktionær i Brøndby IF. Men det passede overhovedet ikke sammen med familiens andre investeringer, så den blev hurtigt lukket ned, siger Ole Abildgaard, som er medlem af den såkaldte 'Milliardærklubben'.

Han betegner den russiske familie, der angiveligt er god for flere milliarder kroner, som 'en del af netværket'.

Kontakt til Red Bull-rigmand

Ole Abildgaard har selv været investor i Brøndby IF igennem flere år. Blandt andet sammen med Aldo Petersen, som er et andet medlem af 'Milliardærklubben'.

Det var ikke mindst derfor, at han begyndte at lede efter investorer.

- Jeg er naturligvis interesseret i, at der kommer nogle penge fra de rette folk til klubben, siger Ole Abildgaard.

- Var det også dig, som tog kontakt til Dietrich Mateschitz fra Red Bull?

- Ja, det var også mig. Det skete via en person i mit netværk. Men jeg har ikke selv talt med ham. Og jeg kunne hurtigt se, at det ikke var interessant for ham at købe en minoritet i Brøndby IF. Og så blev den dialog lukket ned, siger Abildgaard, som selv er blevet rig på investeringer i alternativ energi.

Desuden har han tjent gode penge på en børsnotering i USA af firmaet Liqtech, der udvikler partikelfiltre til lastbiler og busser.

'Jan Bech Andersen bestemmer'

Brøndbys hovedaktionær er rigmanden Jan Bech Andersen, som dog ifølge Ole Abildgaard aldrig blev involveret i dialogen med Red Bull-rigmanden.

- Jeg bragte det aldrig videre til Jan, for vi nåede aldrig så langt. Der var ikke interesse, siger han.

- Fortsætter du din jagt på investorer til Brøndby IF, eller stopper du her?

- Nu tog jeg lige et par stykker i netværket, og det kom aldrig videre. Jeg vil altid gerne bakke op om Brøndby IF, men jeg kender betingelserne: Det er Jan Bech Andersen, som bestemmer, siger Ole Abildgaard.

Brøndby-ejer klar til at åbne for investorer

Han mener i øvrigt ikke, at Jan Bech Andersen får nok anerkendelse for sin rolle som pengemand i klubben fra den københavnske Vestegn.

- Det er trist, at Jan får så lidt credit for det enorme arbejde, han har gjort for klubben. Og det var egentlig også derfor, jeg tænkte, at jeg gerne ville forsøge at hjælpe.

Brøndby IF har ingen kommentar til oplysningerne i denne artikel, siger kommunikationschef Christian Schultz.