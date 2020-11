Rigmand strides med kommune: Det er hærværk

Kender du noget til sagen? Kontakt journalisterne direkte ved at klikke her.

Den stenrige ejendomsfamilie Evers Thomsen har i årevis kæmpet med Rudersdal Kommune om Strandridergården i Vedbæk.

Og for nylig blev der tilføjet endnu et nyt kapitel til sagen, da familien anlagde brosten i stedet for almindeligt fortov udenfor det enorme palæ.

Ændringen blev dog opdaget af Rudersdal Kommune, som ejer fortovet. Og så fik familien pludselig travlt med at bede om lov.

Men den gik ikke.

'Vi ikke kan imødekomme dit ønske om at bevare de udlagte brosten i det offentlige fortov i det areal, hvor der skal lægges fortovsfliser. Vi ønsker med et gennemført fortov at øge trafiksikkerheden og højne tilgængeligheden for fodgængere,' lød det 11. oktober 2020 i et afslag fra kommunen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Kjeld Thomsen har i en årrække drevet ingeniørselskabet ISC og investeret i ejendomme ved siden af. Hans familie er god for omkring 500 millioner kroner. Foto: Lars Krabbe

Afslog forslag

Familie-overhovedet Kjeld Thomsen var dog tilsyneladende ikke indstillet på selv at flytte de mange brosten, som han havde fået anlagt foran huset enorme port.

'Vi vil gerne bede om, at de brosten der bliver taget op bliver deponeret på vores ejendom Kollegievej 4, 2920 Charlottenlund. De bedes kontakte os, når i er klar til at transportere dem,' skrev en ansat ved hans ingeniørfirma ISC Rådgivende Ingeniører A/S til til Rudersdal Kommune.

Det ville kommunen dog ikke høre tale om.

'Vi kører ikke til Charlottenlund med stenene. Enten lægges de i en bunke ved indgangsarealet til ejendommen Vedbæk Strandvej 506 (Strandridergården, red.), og ellers kan vi tilbyde at køre dem ind på grunden med en motorbør,' lød svaret tilbage fra Rudersdal Kommune.

- Vi bestemmer

Men Kjeld Thomsen var stadig ikke tilfreds og ønskede at klage til Vejdirektoratet over, at brostenene skulle fjernes.

Det oplyste hans ingeniørfirma til Rudersdal Kommune.

'Vi vil blot sikre os, at brostenene ved Vedbæk Strandvej 506 ikke bliver taget op, før vores anke er blevet behandlet,' skrev en af firmaets ansatte.

Men igen satte kommunen hårdt mod hårdt.

'Jeres klage har ikke opsættende virkning på vores arbejde. Det er kommunens vejareal, og vi bestemmer, hvilken belægning vi vil have på vores arealer,' lød svaret tilbage.

Kjeld Thomsens familie købte Strandridergården i 2014. Det enorme palæ har blandt andet privat træningsområde. Foto: Lars Krabbe

Anklager om hærværk

Kommunens svar fik hovedpersonen til at melde sig på banen.

'Det protesterer vi imod, da det har karakter af hærværk på den nyrenoverede bevaringsværdige ejendom,' skrev Kjeld Thomsen til kommunens sagsbehandler.

Heller ikke denne gang var kommunen dog på rigmandens side.

'Der kan ikke være tale om hærværk på din ejendom, da fortovet er kommunens ejendom,' var svaret tilbage.

Fjernede brosten

Og allerede dagen efter - 31. oktober 2020 - led Kjeld Thomsens ønske om at bevare brostenene et nyt knæk.

For her valgte Vejdirektoratet at bakke op om Rudersdals Kommunes afgørelse i sagen.

'Vi må lægge til grund, at I ikke har søgt om tilladelse til at grave i vejen, inden I gennemførte ændringer i fortovsbelægningen,' står der blandt andet i afgørelsen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Efterfølgende blev brostenene fjernet igen og erstattet med almindeligt fortov.

Kjeld Thomsen har ikke svaret på Ekstra Bladets henvendelser om sagen.