Rigmand tog røven på kommune: - Totalt til grin

Først da skandaleombrust højhus på Amager var hele seks etager højt, opdagede en ansat i Københavns Kommune, at noget var helt galt.

Rigmanden Finn Bachs firma Bach Gruppen, havde nemlig ikke fået tilladelse til at gå i gang med byggeriet - ikke engang udgravningen til fundamentet måtte de lave, fremgår det af en aktindsigt, Ekstra Bladet har fået.

'Erik fra Kons-afdelingen har gjort opmærksom, at byggeriet allerede er i 6 etager, på trods af at der mangler grave/støbetilladelse samt konstruktionstilladelse. Disse kan dog ikke gives, da der er udeståender i forbindelse med grundvandshåndtering,' skriver en af kommunens medarbejdere i et notat 5. juli 2019.

På trods af det ifølge Københavns Kommune klare brud på byggeloven, så var der alligevel ingen grund til vild ståhej i forvaltningen.

Frygt for ulovlig beton i kæmpe byggeri

Kommunen var jo alligevel næsten klar til at give rigmanden de tilladelser, han skulle have haft for mindst et år siden.

'Kort inden kommunen var klar til at udstede den endelige konstruktionstilladelse, blev kommunen bekendt med, at Bach Gruppen var i gang med byggeriet – uden tilladelse. På det tidspunkt var kommunen klar til at sende konstruktionstilladelsen ud – og gjorde derfor ikke yderligere,' oplyser Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning i en mail.

Københavns Kommune: Vi var klar ’Københavns Kommune udstedte hovedbyggetilladelse til byggeriet d. 4. juli 2017. Hovedbyggetilladelsen indeholdt en betingelse om, at der skal indsendes dokumentation for de bærende konstruktioner, og at arbejdet ikke påbegyndes, før denne foreligger, og der er givet godkendelse', oplyser Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune i en mail, der videre lyder: 'I perioden mellem juli 2017 og juli 2019 modtog Københavns Kommune konstruktionsansøgning og yderligere dokumentation på forlangende. Kort inden kommunen var klar til at udstede den endelige konstruktionstilladelse, blev kommunen bekendt med, at Bach Gruppen var i gang med byggeriet – uden tilladelse. På det tidspunkt var kommunen klar til at sende konstruktionstilladelsen ud – og gjorde derfor ikke yderligere. Forvaltningens tilsyns- og håndhævelsespligt består i at påse, at lovgivningen overholdes, og hvis forvaltningen bliver opmærksom på et ulovligt forhold, skal forvaltningen søge det lovliggjort, medmindre det er af ganske underordnet betydning. Center for Bygninger prioriterer sagsafvikling i den rækkefølge, kommunen er blevet bekendt med sagerne, samt efter hvor graverende forholdet er. Denne prioritering er i tråd med et grundlæggende princip for offentlige myndigheders tilsynsarbejde, hvilket er risikobaseret tilsyn, der er forankret i Rigsrevisionens anbefalinger.' Vis mere Luk

Kunne politianmelde

Byggeloven er ellers ganske klar, når det kommer til bygherrer, der bygger uden tilladelse.

'Med bøde straffes den, (...) der påbegynder et byggearbejde, tager et byggearbejde i brug eller i øvrigt iværksætter foranstaltninger uden at indhente tilladelse som foreskrevet i loven', fremgår det blandt andet af lovens paragraf 30.

Københavns Kommune er byggemyndighed og har dermed som den eneste myndighed pligt til at sikre, at loven overholdes og har mulighed for at politianmelde bygherrer i den slags sager.

Multimillionær undersøges for byggesjusk i baghaven

Til grin

Håndteringen imponerer ikke Jakob Næsager, gruppeformand for Konservative i Borgerrepræsentationen og medlem af Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

- Københavns Kommune er jo totalt til grin. At man kan begynde at opføre bygninger i op til 23 etager uden tilladelse til at bygge er jo en skandale. Det burde selvfølgelig have ført til en politianmeldelse, siger Jakob Næsager.

Tilliden til Viborg-selskabet er ikke-eksisterende, fortæller Jakob Næsager videre.

- Jeg er dybt rystet over sagen. Det kan karakteriseres som den største byggeskandale i Danmark siden årtusindskiftet, og jeg har i mine 11 år i Teknik- og Miljøforvaltningen aldrig oplevet noget lignende. Jeg er ekstremt bekymret, og jeg har overhovedet ingen tillid til Bach Gruppen, siger han.

Betonskandale vokser: Mystik om hastelukning

Lovbrud på lovbrud Ekstra Bladet har de seneste uger igen og igen kunne afsløre multimillionæren Finn Bachs problemer med at overholde byggeloven. Og konsekvenser lader ikke til at være noget, som rigmanden efterfølgende bøvler med, når han bliver taget i ulovligheder. I Viborg Kommune bygger rigmanden for eksempel et 12-etagers hotel. Her var han også godt i gang, inden der blev givet byggetilladelse. Konsekvensen: Lovbruddet blev lovliggjort ved, at han fik byggetilladelsen. Multimillionær stoppet: Byggede uden tilladelse Også på Vilhelm Ehlerts Alle i Viborg blev rigmanden for få uger siden taget i at bygge uden tilladelse. Denne gang førte det til et standsningspåbud, da kommunen tilfældigt kom forbi. Her skyldtes ulovligheden en misforståelse mellem Bach Gruppen og deres rådgiver, der håndterer byggetilladelserne, lød det fra selskabet. Kommunens medarbejdere var på vej ud for at inspicere en kælder under et andet Bach-nybyggeri efter en henvendelse fra Ekstra Bladet. Multimillionær undersøges for byggesjusk i baghaven Efter besøget, forlangte kommunen dokumentation for bygningens sikkerhed, og de undersøgelser pågår fortsat. Få dage efter, blev flere lejere i to Bach-bygninger påbudt at lukke sine forretninger, da Viborgselskabet ikke have tilladelse til at tage dem i brug. Multimillionærs byggekoks lukker køkkenfirma Vis mere Luk

Dybt kritisabelt

Selvom Københavns Kommune kvitterede for lovbruddet ved at gøre det lovligt, så er det meget alvorligt at bryde reglerne, forsikrer kommunen.

'Det er dybt kritisabelt at påbegynde et byggeri, før man har indhentet de nødvendige tilladelser. Sager som denne er heldigvis sjældne, og der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi følger sagen tæt, skriver Rikke Sønderriis, områdechef i Område for Bygninger i Teknik- og Miljøforvaltningen, i en mail gennem kommunens pressetjeneste.

Bach Gruppen: Dumme rådgivere

Da Bach Gruppen her på Vilhelm Ehlerts Alle i selskabets hjemby Viborg, blev taget i at bygge uden tilladelse, udstedte Viborg Kommune et standsningspåbud. Ifølge Bach Gruppen skyldtes ulovligheden en misforståelse mellem dem og en rådgiver. Foto: Anita Graversen

Ligesom da Viborg Kommunes medarbejdere ved et tilfælde opdagede et ulovligt byggeri på Vilhelm Ehlerts Alle i Viborg, skyldtes det ifølge Bach Gruppen, at der var sket en fejl i kommunikationen med selskabets rådgivere.

Udskældt betonfirma leverede til hospital: Fundament skal undersøges

Og uheldigvis er det lige præcis, hvad der er sket også i København, lyder det fra Bach Gruppen.

'Vi beklager selvfølgelig, at Bach Gruppen påbegyndte byggeriet førend en konstruktionstilladelse blev modtaget fra Københavns Kommune, næsten to år efter vi havde fået den oprindelige byggetilladelse i 2017.

'Da fejlen bliver opdaget, blev konstruktionstilladelse givet i løbet af meget kort tid, hvilket vi var enormt glade for. Efter vores opfattelse skyldes problemerne en fejl i kommunikationen mellem Københavns Kommune og vores rådgivere, hvilket vi naturligvis beklager meget,' lyder det fra direktør Lene Christensen i en mail sendt af selskabets PR-bureau Geelmuyden Kiese.

At der skulle være tale om en misforståelse, har Københavns Kommune imidlertid svært ved at se.

'Vi kan ikke umiddelbart genkende Bach Gruppens fremstilling, og en bygherre skal selvfølgelig overholde gældende lovgivning og ikke påbegynde et byggeri, før de påkrævede tilladelser foreligger,' skriver Teknik- og Miljøforvaltningen.

Finn Bach ikke har ønsket at stille op til interview, og Ekstra Bladet har som vanligt heller ikke fået svar på opfølgende spørgsmål,

Ekstra Bladet ville ellers gerne vide, hvad det er for rådgivere, der er ansvarlige, samt hvorfor Bach Gruppen bruger tilsyneladende inkompetente rådgivere, der fedter milliardforetagendet ind i det ene lovbrud efter det andet.