Rigmands hotelportal konkurs

Hotelportalen Nustay, hvor milliardæren Lars Seier Christensen er storaktionær, vil i dag mandag begære sig selv konkurs hos Skifteretten, oplyser selskabet i en børsmeddelelse.

Grundet coronakrisen har selskabet, der konkurrerer med bl.a. Expedia, Booking.com og Hotel.com., oplevet et stort fald i salget. I den seneste tid har omsætningen kun været på 5 pct. af, hvad den var i januar og februar.

'Den fortsatte usikkerhed for branchen har også betydet, at selskabet har været ude af stand til at finansiere sin fortsatte drift,' skriver selskabet i en meddelelse til den svenske børs, Spotligt Stockmarket, søndag aften.

Konkursbegæringen kommer kun få dage siden, at Nustays adm. direktør, Mathias Lundø Nielsen, sagde, at man arbejdede på en finansiel løsning.

- Vi er i dialog med investorer, og vi forventer selvfølgelig at finde en løsning på det her. Jeg havde håbet, at vi havde nået en løsning tidligere, så vi ikke var endt i den her situation, sagde han til Børsen i sidste uge.

Komiker i front

Nustay blev kendt i 2016, da Lars Seier - med Casper Christensen som frontfigur - købte sig ind i selskabet. Her havde man store armbevægelser.

- Vi skal udfordre de store, som ikke har fornyet sig i mange år, sagde Saxo Bank-rigmanden.

Selskabet blev stiftet i 2014, og det har aldrig formået at give overskud. I det seneste regnskab for 2019 måtte man præsentere et underskud på 31 mio. kr., mens det året forinden lød på 14 mio. kr.

Nustay blev noteret på den svenske Sporlight børs i 2019 og har op til konkursen måtte opleve nogle drastiske fald i kursen.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Lars Seier Christensen.