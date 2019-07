Rigmandssøn langer ud efter skattemedarbejder

Erik Stener Færch beskylder ansat hos Skattestyrelsen for at have indledt et korstog mod ham

– Et korstog.

Det beskylder Erik Stener Færch, søn af Tineke og Stener Færch, en navngiven medarbejder hos Skattestyrelsen (tidligere Skat, red.) for at have indledt mod ham i forbindelse med behandlingen af en sag om ubetalt kildeskat i hans mors selskab.

Efter omsider at have afgjort en mangeårig skattesag, som nu er appelleret, har den stenrige tobaksenke fået endnu en på halsen. Hun ejer selskabet SF-Gruppen, som bedst kan betegnes som en pengetank fyldt med en svimlende trecifret millionformue, som hendes afdøde mand grundlagde.

Siden patriarken, som blev rig på aktier i det hedengangne Skandinavisk Tobakskompagni, døde, har der udspillet sig adskillige dramaer både nære familiemedlemmer imellem og med enkefru Færchs rådgivere. Én af de større stridspunkter har været den skattesag, som der nu er sat foreløbigt punktum i, og Erik Stener Færch i øvrigt mener er afgjort på et helt fejlagtigt grundlag.

De jagter mig

Ekstra Bladet bringer ikke navnet på den ansatte i Skattestyrelsen, som den 54-årige tobaksarving langer ud efter i den nye skattesag, da medarbejderen på grund af sit ansættelsesforhold og sin tavshedspligt er afskåret fra at komme til orde.

Ifølge den 54-årige tobaksarving handler sagen til dels om udbetalinger til ham fra mors selskab:

– Noget af det handler om min løn. Og der har vi altså en disput med revisorerne, for jeg bor i Portugal, så skal jeg ikke betale skat i Danmark. Det er en diskussion med Skat (Skattestyrelsen, red.). De vil jo mægtig gerne have, jeg betaler skat i Danmark, men du ved, hvor lidt jeg er i Danmark.

Erik Stener Færch vurderer, at en del af personaleomkostningerne på 840.000 kr., som der altså ikke er betalt skat af, kan være udbetalt som løn til hans mor.

– Manglende betaling af skat er noget, man ser alvorligt på i Danmark?

– Det er en af de ting, som er helt forrykt. Det er, at lige nu jagter de mig og spørger, hvad fanden det egentlig er, jeg har af stilling i selskabet, siger Erik Stener Færch, som i maj fratrådte som administrerende direktør i SF-Gruppen.

Efter hans udsagn fik han sparket af mors nye rådgiver. Hverken Tineke Færch, hendes nye rådgiver, Lars Kastberg, eller advokat Michael Rasmussen har ønsket at udtale sig om sagen.

Skattestyrelsen: ’Alle behandles respektfuldt’

Skattestyrelsen kan ikke kommentere Erik Stener Færchs beskyldning mod en medarbejder, oplyser myndigheden i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

’Skattestyrelsen er efter lovgivningen underlagt en udvidet tavshedspligt. Det betyder, at vi ikke kan udtale os om konkrete borgere og virksomheder’, lyder det fra Esben Haugland, der er underdirektør og stabschef i Skattestyrelsen.

Underdirektøren tilføjer, at Skattestyrelsen lægger stor vægt på, at alle, som er i kontakt med myndigheden, ’behandles sagligt og respektfuldt’.

’Det gælder både, når man henvender sig til Skattestyrelsen for at få vejledning, og når vi sagsbehandler og træffer afgørelser i skatte- og afgiftssager. Der ligger bl.a. heri, at alle retssikkerhedsmæssige garantier overholdes, og at kontakten foregår i en god tone. Vi går altid meget gerne i dialog med borgere og virksomheder, hvis de mener, at vi kan gøre det bedre’.