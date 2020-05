Rival overtager knap halvdelen af Arnold Buscks butikker

Danmarks største bogkæde, Bog & Idé, overtager en del af resterne fra Arnold Buscks konkursbo, heriblandt 14 butikker.

Det svarer til knap halvdelen af Arnold Buscks i alt 29 butikker.

Det oplyser Bog & Idé i en meddelelse tirsdag.

- Vi går ydmygt til opgaven, siger Marianne Lyngby Pedersen, administrerende direktør i Indeks Retail, der er kædekontor for Bog og Idé-kæden.

- Arnold Busck var en institution for mange bogelskere, og med de reaktioner, som konkursen har udløst, har det været tydeligt at mærke, hvor stor en betydning Arnold Busck-kæden har haft - ikke mindst for de ansatte i butikkerne, siger Marianne Lyngby Pedersen i pressemeddelelsen.

Tocifret millionbeløb

Arnold Busck har eksisteret siden 1896 og blev drevet af fjerde generation af ejerfamilien, da selskabet indgav en konkursbegæring den 27. april.

Det fremgår ikke, hvad det har kostet af overtage de 14 butikker.

Marianne Lyngby Pedersen oplyser dog til Børsen, at der er tale om et 'et pænt tocifret millionbeløb'.

Bog & Idé forsøgte oprindeligt at købe rettighederne til den 124 år gamle bogkædes brand, men handlen faldt ifølge Børsen til jorden.

- Vi bød på rettighederne til brandet, men vi bød ikke højt nok, så det er der en anden, som har købt til en højere pris end os. Det er vi spændt på at se, hvem er, siger Marianne Lyngby Pedersen til Børsen.

Overtager ikonisk butik

I en anden pressemeddelelse oplyses det, at det er JP/Politikens Forlag, der har købt brugsretten til navnet Arnold Busck og webshoppen arnoldbusck.dk, som vil blive en del af Saxo.com.

Derudover overtager JP/Politikens Forlag Arnold Buscks ikoniske butik på Købmagergade i København. Her har boghandlen ligget siden 1901.

Forlagsdirektør Lene Juul fra JP/Politikens Forlag er 'stolt' og 'glad' over overtagelsen, oplyses det i en pressemeddelelse.

- Siden den triste nyhed om Arnold Busck-kædens konkurs, har der været en frygt for, at der ikke længere ville blive solgt bøger i den ikoniske hjørnebutik på Købmagergade, som siden etableringen har været et kraftcenter i det københavnske bogmiljø, et sted for forfattere og læsere, dedikerede boghandlere og forlagsfolk, udtaler hun.

Det er dog uvist, hvad handlen har kostet.