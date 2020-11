Ryanair taber penge i sommerperioden for første gang i årtier

Ryanair har haft et fald på 80 procent i antallet af passagerer under coronakrisen. Det har medført et milliardunderskud for det irske lavprisselskab.

Ryanair kommer ud af perioden april til september med et minus på 1,5 milliarder kroner. Det viser Ryanairs regnskab, der er offentliggjort mandag morgen.

Det er ifølge nyhedsbureauet Reuters det første underskud i en sommerperiode i årtier.

Ryanair havde 17,1 million passagerer om bord på sine fly i perioden. Det er 20 procent af det antal, selskabet fløj med i den tilsvarende periode i 2019.

Ryanair venter i vinterperioden - oktober til marts - et større underskud end de 1,5 milliarder kroner, der er tabt i det seneste halvår. Det er baseret på en forventning om 21 millioner passagerer i den periode.

Ryanair understreger, at prognosen er behæftet med usikkerhed. I regnskabet udtrykker selskabet utilfredshed med den politiske kurs omkring rejsevejledningerne i EU-landene.

- Vores prognose kan blive nedjusteret yderligere, hvis EU-landene fortsætter med at styre luftfarten dårligt og indføre flere ukoordinerede rejsebegrænsninger eller lockdowns i vinterperioden, skriver Ryanair.

Ryanair vil i vinterperioden have omkring 40 procent af sit normale trafikprogram.

Til næste sommer forventer selskabet, at antallet af udbudte billetter kan være tilbage på mellem 50-80 procent af niveauet før coronaudbruddet.

Det irske flyselskab oplyser i regnskabet, at det har finansiering til som minimum at komme igennem de næste 12 måneder.

Ryanairs historie går tilbage til 1984. Flyselskabet er gennem vokset markant på en kombination af billige flybilletter og lavere omkostninger end konkurrenterne.

Flyselskabet har adskillige gange ligget i konflikter med fagbevægelsen i de lande, hvor selskabet opererer, på grund af kritik af personaleforholdene.

Passagerne er uanset strømmet mod Ryanair gennem årene. De sidste par år har Ryanair været det største flyselskab i Europa målt på antallet af passagerer.