Rystet jordbæravler: Havde 29 luksusbiler i laden

Jordbæravler Ernst Glerup måtte knibe sig i armen, da en massiv politistyrke fredag eftermiddag rykkede ind i hans bopæl på gården i Gørløse.

29 luksusbiler af mærkerne Lamborghini, Maserati, Mercedes, Range Rovers og BMW blev slæbt ud gårdens ene lade og kørt væk.

Det samme blev en 31-årig mand, som lørdag middag fremstilles i grundlovsforhør for lukkede døre ved Retten i Lyngby for biltyveri subsidiært hæleri ved at være i besiddelse af de mange biler.

- Jeg var noget chokeret. Det er en lejer, som har haft bilerne stående. En pæn og nydelig mand, som til daglig er ingeniør (i en stor kendt dansk virksomhed), forklarer den 73-årige jordbæravler. Da der af hensyn til efterforskningen er nedlagt navneforbud, oplyser Ekstra Bladet ikke firmaets navn. Den anholdte nægter sig skyldig.

Politiet har fredag beslaglagt flere dyre biler fra en adresse i Nordsjælland. Video: Local Eyes

- Men min lejer er altså den mand, som politiet har anholdt. Han har lejet en hel lade på 600 kvadratmeter de sidste cirka to år. Det er laden ud mod vejen.

- Hvornår begyndte alle bilerne at komme – og hvad tænkte du om det?

- Jamen det ved jeg faktisk ikke. Det undrede også mig, at der kom alle de biler ud af laden i går. Fordi vi har ikke lagt mærke til dem. Nu kører de ikke ind gennem gården - men ude fra vejen.

- Så du anede ikke, at der holdt alle de biler inde i laden?

- Nej. Men jeg vidste, at det var en fritidsmekaniker, som havde lejet laden. Han er ingeniør og arbejder hos (firma-navn udeladt, red.).

- Hvor ved du fra, at han er ingeniør?

- Det har han selv fortalt.

- Var han det, man kan kalde en rockertype?

- Nej. Slet ikke. Meget nydelig mand.

- Hvad betalte han i husleje?

- Det vil jeg ikke sige. Men det var en meget rimelig leje.

- Hvis han har lejet den i to år, så kan det jo have stået på længe?

- Nej det tror jeg faktisk ikke, at det har. Jeg tror, at han indtil foråret lejede en del ud. Så han brugte bare en del af laden til sin hobby. Jeg tror faktisk, der kom nogle kumpaner ind, som han måske ikke har kunnet styre. Men det ved jeg jo ikke noget om. Jeg har kun haft kontakt med ham.

Ekstra Bladets fotograf på stedet vurderer, at der blev beslaglagt 25 stjålne biler i laden. Her ses to BMW'er. Angiveligt var det en GPS-tracker, som ledte politiet på sporet af landejendommen i Gørløse. Foto: Allan Andersen

- Kan du sige noget om, hvilke typer som ellers kom i laden?

- Dem, jeg har set, er folk med anden etnisk herkomst. Den kom som regel om aftenen. Det antog jeg var meget naturligt, fordi min lejer var fritidsmekaniker.

- Var lejeren også af anden etnisk herkomst?

- Ja.

- Tak for hjælpen. Så må du tage dig en snaps – en jordbærsnaps - så du kan komme dig oven på chokket.

- Ja, ja, sådan er der så meget i livet. Det er ikke altid, det går efter den snorlige vej. Man kan blive forbavset engang i mellem. At noget, som ser regelret ud, viser sig ikke at være det.

Ifølge Mathias Arvidsen, der er efterforskningsleder ved Nordsjællands politi, skal flere af de beslaglagte biler nu til tekniske undersøgelser. I forhold til de stjålne biler er de hovedsageligt stjålet i Nordsjælland og København inden for de seneste måneder.