S-minister forsvarer bankbossers ret til skatterabat

Mens flere af regeringens støttepartier er klar til at få sparket bankbosser ud af den lukrative forskerordning, der giver en trækprocent på 32,84 procent, kommer skatteminister Morten Bødskov (S) erhvervslivet til undsætning.

'Formålet (med ordningen, red.) er trods alt at hjælpe virksomheder og forskningsinstitutioner med at tiltrække højtkvalificeret arbejdskraft, der ellers ville være vanskelig at få til Danmark. Det vil sige, at det i vidt omfang er personer, der uden ordningen ikke ville arbejde og blive beskattet i Danmark.

'Derfor går Danmark ikke nødvendigvis glip af store skatteindtægter, og regeringen har ingen planer om at ændre på ordningen', skriver ministeren i en mail.

Fakta: Sådan hænger ordningen sammen Forskerordningen omfatter forskere og nøglemedarbejdere, som rekrutteres i udlandet og ansættes i en dansk virksomhed eller ved en forskningsinstitution. De skal kun betale 32,84 procent i skat, men så er der heller er ikke mulighed for at få fradrag. De seneste tal fra 2018 viser, at der sidste år var 7153 personer tilknyttet ordningen. I 2008 var tallet 3735, hvilket svarer til en stigning på 92 procent. Forskere er personer, der udfører forskningsarbejde, og som har en forskningsmæssig uddannelse på minimum ph.d. niveau. Nøglemedarbejdere er medarbejdere, der modtager en månedsløn på mindst 65.100 kr. For dem er der ingen uddannelseskrav. Lønmodtageren må ikke inden for de seneste ti år forud for ansættelsen have været ansat i Danmark. Lønmodtageren må heller ikke inden for de seneste fem år forud for ansættelsen have haft direkte eller indirekte del i ledelsen i den virksomhed, hvor vedkommende ansættes. Man kan være på ordningen i syv år. Kilde: Skat Vis mere Luk

Danske Bank

Reaktionen fra Morten Bødskov kommer, efter at Ekstra Bladet tirsdag kunne fortælle, at fire ud af danske banks syv direktører med milliongager har skiftet topskat ud med en trækprocent på 32,84 procent i skat, inklusive arbejdsmarkedsbidrag, fordi de er ansat på forskerordningen.

Onsdag kunne skatteministeren så læse, at der i storbanken Nordea er 255 ansatte, heriblandt en direktør, på den lave skattesats. Historierne fik regeringens støttepartier op i det røde felt.

- Det lyder fuldstændig vanvittigt (at fire af Danske Banks direktører er på ordningen, red). Man skal jo ikke belønnes for at tjene absurd mange penge, sagde Kathrine Olldag, skatteordfører for De Radikale og meldte partiet klar til at stemme for ændringer af ordningen.



- Det kan ikke være rigtigt, at vi alle sammen i Danmark skal betale for, at nogen i gåseøjne er så søde at komme arbejde for mange millioner om året. De må ligesom alle andre, der tjener absurd mange penge i Danmark, betale deres topskat, sagde hun videre.

SF har foreslået at indføre en grænse på en million kroner, så den lave skattesats på 32,84 procent kun gælder op til en million kroner, mens alt derover beskattes normalt. Enhedslisten ønsker ordningen afskaffet.

En aktindsigt hos Skattestyrelsen viser, at antallet af ansatte på forskerordningen næsten er fordoblet fra 2008 til 2018, hvor der ifølge styrelsen var 7153 ansatte, der fik den lave skattesats på 32,84 procent.

Drøftelser

Stigningen i virksomhedernes brug af ordningen er ifølge ministeren 'meget naturligt', men han er dog åben for at drøfte ordningen med De Radikale.

'Hvis De Radikale kommer til regeringen med et ønske om at drøfte kriterierne for ordningen, så tager vi naturligvis de drøftelser. Men jeg vil gerne understrege, at det er vigtigt, at vi i Danmark kan tiltrække udenlandsk arbejdskraft, fordi det er nødvendigt for at sikre vækst og skabe nye arbejdspladser,' svarer Morten Bødskov i en mail.

Kovending

Men det kommer formentlig ikke til at ske, selvom Kathrine Olldag gav udtryk for det. I et interview med Børsen torsdag laver hun noget af en kovending.

- Sofie (Carsten Nielsen, politisk ordfører for De Radikale, red.) har lidt bedt mig om at trække i land. Så det må jeg jo gøre, siger Kathrine Olldag til avisen.

- Vi går jo ind for den her ordning, så vores position er, åbenbart lige som Bødskov, at den her ordning, den eksisterer, og sådan er det, og så må det være det.

Skatteministeriet har over for Ekstra Bladet anslået, at der ville være kommet 800 millioner kroner ekstra i statskassen, hvis alle personerne på ordningen havde betalt fuld skat.

Dog tager ministeriet forbehold for, at en del af dem, der er på forskerordningen, måske slet ikke ville være i Danmark, hvis ordningen ikke fandtes.