Sådan passer du på aktierne i urolig tid

Økonomisk afmatning i Tyskland, handelskrig mellem Kina og USA og højspændt konflikt mellem USA og Iran efter amerikanernes drab på den iranske general Qassem Soleimani.

Der er grunde nok til at frygte en deroute på aktiemarkederne, og særligt for dem der snart skal på pension, kan frygten for et kraftigt dyk være stor.

Men man bør alligevel have is i maven, lyder opfordringen fra Mikael Bak, direktør i Dansk Aktionærforening.

- Skal man bruge pengene inden for de kommende 12 måneder, så er det nok en god ide, at man får taget nogle af sine gevinster ud.

- Men vi lytter jo til mange eksperter og analytikere, og langt de fleste holder fast i, at markedet fortsat ser attraktivt ud. Det skyldes blandt andet den lave rente. Det betyder, at det er svært at finde andre steder at placere sine penge end i aktier, hvis man vil have et afkast, siger han.

Forbrugsaktier

Skal man bruge pengene inden for tre til fem år kan man overveje at placere sine aktier i bestemte typer af brancher, og dermed kunne sove lidt roligere om natten, fortæller direktøren.

- Man kan tænke over at placere sine penge i nogle andre typer af aktier, end man har. Det kunne være såkaldte forbrugsaktier som for eksempel kosmetik- eller ølproduktion. For selvom der er krise, drikker folk øl og skal bruge almindelige forbrugsprodukter. Det kunne også være teknologiaktier, der i de seneste år har vist gode resultater.

- Så går man med konkrete tanker om pension, vil jeg anbefale, at man ser på, om man skal sprede sin risiko. Det vil sige, at man måske sælger 20 eller 30 procent (af sine aktier, red.). På den måde tager man noget af sin risiko ud, men bliver samtidig i markedet. For aktiemarkedet har både over de seneste tre måneder og gennem mange år været ganske positivt, siger Mikael Bak.

Kan give mening

Chefanalytiker ved Nykredit Mira Lie Nielsen advarer også mod, at man ændrer sin investeringsstrategi for hastigt. Dog kan det være et godt tidspunkt at trække sine penge ud nu.

'Man skal generelt passe på med at ændre for meget i sin investeringsstrategi, så snart der sker noget som skaber ekstra usikkerhed i en periode. Vi har derfor heller ikke generelt ændret holdning omkring, at det fortsat er en god ide at have en vis portion aktier, hvis man har en tidshorisont, der strækker sig en god håndfuld år ud i fremtiden.

'Men står man og skal bruge de investerede midler på noget inden for 1-3 år, så kan det give mening at trække pengene ud nu', skriver hun i en mail.