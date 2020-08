Sagsøger Coop for millionbeløb i kopi-sag

Nogle plantekasser er blevet omdrejningspunktet i en retssag mellem Danmarks største dagligvarekoncern Coop og den populære designvirksomhed Ferm Living.

Sidstnævnte har sagsøgt dagligvaregiganten for 1,5 mio. kr., da de mener, at Coops plantekasse er en efterligning af deres 'Plant Box', som de har solgt i flere år, og som har været nomineret til designpriser.

Det fremgår af sagens påstandsdokumenter, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Coop, der har solgt mere end 16.000 af plantekasserne i bl.a Kvickly og fakta, afviser konsekvent, at man har overtrådt lovgivningen, og vil frifindes. Det samme gør sig gældende for leverandøren Wolly, der har fået plantekasserne produceret i Kina og er sagsøgt for 250.000 kr.

Sagen kører i dag i Sø- og Handelsretten.

'Ond tro'

Ifølge Ferm Livings advokat, Jens Jacob Bugge, er der tale om en forsætlig kopi.

'De sagsøgte har været i ond tro, de har ikke foretaget nogen selvstændig designindsats og de har målrettet gået efter at kopiere Plant Box, hvilket de er lykkedes med,' skriver han i dokumenterne.

Ifølge advokaten er der alt for mange ligheder mellem de to produkter.

'Wollys Plantekasser har samme form, samme farver, samme valg af materiale, samme opbygning og samme sammensætning som Plant Box. Hertil kommer, at Wollys Plantekasser - i modsætning til andre plantekasser - også er solgt med et låg.'

Herunder kan du se de to plantekasser. Til venstre er det Ferm Livings model, mens Coops er til højre.

Prisforskel

Prismæssigt er der stor forskel på de to produkter. Mens Coops plantekasser har kostet mellem 129 - 299 kr., har Ferm Livings plantekasser været solgt til mellem 1200–1500 kr., hvilket de stadig gør.

Hos Coop mener man, at plantekasser var en generel trend i markedet, hvorfor det var derfor, man bragte dem ud i butikkerne.

'Ferm Livings plantekasse er hverken original eller særpræget. Plantekassen indeholder ingen enkeltstående særegne karakteristika, og set som et samlet hele må plantekassen anses for banal og ikke væsentligt forskelligt fra andre plantekasser. Endvidere er designet i meget betydelig grad båret af plantekassens funktion og af fysiske krav, og ophavsretslovens originalitetskrav er i det hele taget ikke opfyldt,' skriver de sagsøgtes advokat, Jens Folker Bruun, i påstandsdokumenterne.

Ferm Living ønsker ikke at kommentere sagen, oplyser deres advokat, Jens Jakob Bugge.

Det samme er tilfældet for Coop, oplyser Lars Aarup, der er kommunikations- og analysechef.