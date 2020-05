Salg af forlomme sikrer Bavarian et plus på 500 millioner

Det danske vaccineselskab Bavarian Nordic, som forsøger at udvikle en coronavaccine, har haft stor fremgang i indtjeningen i årets første tre måneder.

Resultatet er vendt til et overskud på 515 millioner kroner.

I samme periode sidste år fik selskabet et underskud på 99 millioner kroner. Det viser Bavarians regnskab.

Årsagen er, at selskabet har solgt en særlig værdikupon. Den kan bruges til at springe frem i køen hos den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, når ansøgninger på nye lægemidler skal behandles.

Salget indbragte Bavarian 628 millioner kroner. Selskabet fik kuponen af FDA, da det sidste år fik godkendt en koppevaccine.

Kuponerne bliver givet til selskaber for at understøtte udviklingen af nye lægemidler og få dem hurtigere på markedet. Men man kan altså også vælge at sælge dem til andre selskaber og beholde pengene.

De seneste måneder med coronavirus verden over har ikke haft den store påvirkning på Bavarian Nordics forretning. Det har været et generelt billede blandt mange selskaber i medicinalindustrien.

Bavarian Nordic forventer dog 'øget usikkerhed' på visse markeder som følge af situationen.

Bavarian Nordic indgik for nylig en foreløbig aftale med det mindre danske vaccineselskab AdaptVac om at udvikle en vaccine mod coronavirus.

Det er oprindeligt forskere fra Københavns Universitet, som har udviklet teknologien, som skal bruges til at udvikle vaccinen.

Forskerne er nu en del af AdaptVac. Planen er at starte forsøg i slutningen af året.

De to danske virksomheder er blot nogle i en lang række af virksomheder og forskere verden over, der forsøger at udvikle en vaccine mod coronavirus.

Administrerende direktør for Bavarian Nordic Paul Chaplin vurderer, at selskabet står godt i ræset.

- Vi har en reel mulighed for at opfylde Verdenssundhedsorganisationens WHO's kriterier for en enkelt vaccination til beskyttelse af alle befolkningsgrupper mod Covid-19, siger han i en kommentar til regnskabet.

Bavarian Nordic hentede tidligere i år et stort beløb på børsen i en emission, hvor selskabet solgte nye aktier.

Selskabet har nu 2,2 milliarder kroner i kassen til at fortsætte udviklingen af nye lægemidler.