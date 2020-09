Salget af grønne biler stiger op til finanslovsforhandlinger

De seneste måneder har danskerne købt markant flere plugin-hybridbiler, end de tidligere har gjort.

Efter at salget slog rekord i både juni og juli, blev det ikke til en ny rekord i august. Men salget er stadig steget med 656 procent i forhold til august sidste år.

Det oplyser De Danske Bilimportører i en pressemeddelelse.

Også salget af elbiler er steget i løbet af august. Samlet er der i måneden solgt 199 procent flere elbiler sammenlignet med august sidste år.

Administrerende direktør hos De Danske Bilimportører Mads Rørvig konstaterer, at salget af elbiler og plugin-hybridbiler har klaret sig godt det seneste års tid trods coronakrisen.

- Andelen af både elbiler og plugin-hybridbiler i personbilsalget har konsekvent været højere de seneste 12 måneder end i de samme måneder i 2019, og august var ingen undtagelse.

- Udfaldet af de forestående afgiftsforhandlinger i Folketinget bliver skelsættende for det fremtidige salg af grønne biler, siger Mads Rørvig i pressemeddelelsen.

Mandag lagde regeringen i sit udspil til næste finanslov ikke op til at fastfryse registreringsafgiften på elbiler.

Dermed kan der være udsigt til prisstigninger på elbiler fra næste år.

Skatteminister Morten Bødskov (S) har tidligere fortalt, at regeringen afventer anbefalinger fra den kommission, som den tidligere regering nedsatte sidste år.

Kommissionen, der har den tidligere erhvervsmand og tidligere embedsmand Anders Eldrup i spidsen, ventes snart at komme med sine anbefalinger.

- Inden længe præsenterer Eldrup-kommissionen sine anbefalinger til nye bilafgifter, og vi ser frem til nogle spændende måneder, der kommer til at stå i bilafgifternes tegn.

- Vi håber, at politikerne øjner en mulighed for at gøre bilafgifterne grønnere.

- Vi foreslår en model, hvor man hovedsageligt betaler afgift efter, hvor energieffektiv og CO2-venlig ens bil er, siger Mads Rørvig.

Selvom salget af grønne biler har været fortsat opadgående i august, så har det ikke været nok til at løfte det samlede salg af personbiler.

I august er der i alt solgt 17.608 personbiler. Det er 5,8 procent færre end i august sidste år.