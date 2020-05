Salget på restauranter og hoteller blev halveret i marts

I midten af marts blev landets grænser lukket for turister, og restauranter og caféer blev bedt om at lukke og kun sælge takeaway.

Beslutningen har betydet et stort fald i salget på hoteller og restauranter i marts, hvor omsætningen er dykket med 53 procent.

I kroner og øre er omsætningen faldt til 2,7 milliarder kroner fra 5,6 milliarder kroner i februar.

Det viser tal fra Danmarks Statistik, der er baseret på virksomhedernes indberetninger af moms.

På grund af udbruddet af coronavirus er der større usikkerhed med tallene end normalt, da statistikken er baseret på færre indberetninger.

Selv om tallene for marts synes voldsomme, vil det blive endnu værre i april, hvor nedlukningen slår fuldt igennem. Det vurderer cheføkonom Tore Stramer fra Dansk Erhverv.

- Det er et meget voldsomt tal. Det mest bekymrende er nok, at det ikke fortæller hele historien, da nedlukningen først fandt sted i midten af marts, siger han.

Tore Stramer peger på, at mange hoteller og restauranter har mistet hele deres omsætning under nedlukningen. Det vil man se i tallene for april.

- Omsætningen kan være faldet 90-95 procent i april. Det viser med alt tydelighed, at krisen har ramt hotel- og restaurationsbranchen på en måde, vi aldrig har set tidligere, siger Tore Stramer.

Danske restauranter og caféer har de seneste to måneder kun måttet sælge takeaway.

Fra mandag må de åbne igen, men der vil være restriktioner, som kan betyde, at der er plads til færre gæster end normalt.

Når man ser på de danske virksomheders samlede salg i marts, er salget dykket med 1,6 procent.

Det er blandt andet holdt oppe af højere salg i industrien og bygge- og anlægsbranchen.

- Salget i industri og bygge og anlæg synes dermed ikke at være ramt af nedlukningen, skriver Danmarks Statistik.

Tore Stramer påpeger, at det beskedne fald i marts skal ses i sammenhæng med, at en del salg er kommet fra ordrer, der var på plads, inden at coronavirusset ramte Danmark.