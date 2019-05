Salling Group sælger 163 Netto-butikker

Den danske dagligvaregigant Salling Group sælger Netto Sverige til det svenske selskab CBS.

Det oplyser koncernen i en pressemeddelelse.

Salget omfatter alle kædens 163 butikker i Sverige, som altså nu overgår til CBS.

- I Salling Group er vi meget tilfredse med aftalen, som gør, at vi kan øge investeringerne på færre markeder og yderligere fokusere vores virksomhed til gavn for kunder i Danmark, Polen og Tyskland, siger Per Bank, administrerende direktør i Salling Group, i pressemeddelelsen.

Salling Group - der dengang hed Dansk Supermarked - åbnede de første Netto-butikker i Sverige i 2002. De omkring 2000 medarbejdere i Netto Sverige indgår også i overdragelsen til CBS.

- Det har været vigtigt for os at indgå en aftale, som også kommer vore svenske kolleger til gode. Vi er taknemmelige for den store indsats, de har ydet i Netto Sverige gennem årene, og vi ønsker dem al mulig held og lykke som en del af CBS, siger Per Bank.

Overtagelsen af Netto-butikkerne betyder, at CBS går fra 240 til cirka 400 butikker.

- Netto Sverige har på et forbilledlig vis opbygget et stærkt butiksnet i det sydlige Sverige, som vi nu ser frem til at satse yderligere på og videreudvikle, siger Christian Wijkström, administrerende direktør i CBS.

Ifølge pressemeddelelsen har de to parter valgt ikke at offentliggøre prisen for overtagelsen.

Skidt økonomi

Salling Group har samtidig med offentliggørelsen af salget af Netto Sverige offentliggjort koncernens regnskab for 2018, som viser, at alle kæder på nær netop Netto Sverige har bidraget positivt til resultatet.

Blandt andet har Netto Danmark ifølge en pressemeddelelse leveret det bedste år nogensinde.

Salling Group havde en samlet omsætning sidste år på 59,4 milliarder kroner og et overskud på 1,4 milliarder.