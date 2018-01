Samsung tjener milliarder trods eksploderende telefoner

2017 var på mange måder et rædselsfuldt år for Samsung. Da året begyndte, var selskabet i fuld gang med at tilbagekalde sit flagskibsprodukt, mobiltelefonen Galaxy Note 7.

Telefonen, der blev lanceret i efteråret 2016, havde en grim tendens til at eksplodere, hvilket gjorde den til en fare i eksempelvis luftfarten.

Det fik Samsung til i oktober 2016 at tilbagekalde 2,5 millioner solgte telefoner. Da året startede havde Samsung netop fundet ud af, at der var tale om en ganske undgåelig konstruktionsfejl.

For det ikke skulle være nok blev selskabet sidste år involveret i en voldsom korruptionsskandale i Korea, hvor selskabets næstformand i bestyrelsen, Lee Jae-Yong, blev arresteret.

Det har dog ikke stækket Samsungs evne til at tjene penge.

Nettoresultatet steg med 86 procent til 42 billioner sydkoreanske won, omtrent 235 milliarder danske kroner. Omsætningen var på 240 billioner won, 1343 milliarder kroner.

Pengene er tjent på blandt andet et boomende marked for hukommelseschips til computere og skærmforretningen, der laver OLED- og LCD-skærme til blandt andet mobiltelefoner.

- Ordrer på højeffektive hukommelsesprodukter til servere og mobile enheder var stærke, skriver Samsung ifølge Reuters i sit regnskab.

Aktierne i Samsung, der lever højt på den fortsatte voldsomme efterspørgsel efter produkter til alt fra datacentre til mobiltelefoner, er steget til 1136 dollar.

Derfor annoncerede Samsung også en stor aktiesplit i størrelsesorden 50-1, så en aktie bliver til 50. Det skal gøre det lettere for almindelige investorer at købe aktien.

Ifølge Reuters sender det aktierne i Samsung op med over seks procent onsdag morgen dansk tid.