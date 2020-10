SAS bekræfter pris: Kæmpe aktie-rabat

I forbindelse med den nye aktieemission, bekræfter SAS pris på cirka 0,83 øre per aktie

Prisen for en SAS-aktie i forbindelse med selskabets aktieemission er fastlagt til 0,8321 kroner per aktie.

Det bekræfter SAS AB i en pressemeddelelse.

Aktieemissionen, der er en udvidelse af antallet af aktier, er et forsøg på at skabe ny kapital til flyselskabet, der har lidt hårdt under coronapandemien. Med aktieemissionen udvider SAS antallet af de samlede aktier fra 383 millioner til cirka 7,5 milliarder aktier.

- Det betyder, at de aktionærer, der har været i SAS, er gået fra 100 procent til 5 procents indflydelse, så det er skidt for dem, da værdien af deres aktier er faldet markant, siger aktieanalysechef i Sydbank, Jacob Pedersen til Ekstra Bladet.

Kæmpe rabat

Omvendt er der, som det oftest er tilfældet med aktieemissioner, tale om stor rabat til nye aktionærer.

- Der er en kæmpe rabat forbundet med de her aktier. Da man først talte om at udbyde aktierne til 83 øre, der blev SAS-aktien handlet til omkring fem kroner. Så det er en stor rabat og indflydelse til de mennesker, der kommer med ny kapital, og det er i særdeleshed staterne, siger Jacob Pedersen.

SAS-kursen åbnede torsdag til en pris på 1,720.

Underligt kursforløb

Aktieanalytikeren har dog svært ved at forklare det kursforløb, der er foregået med SAS-aktien.

- Hele kursudviklingen i forbindelse med den her emission har været, så jeg ikke engang har kunnet forklare det. SAS-aktien har ligget på et unormalt højt niveau. Det er helt sikkert, at aktien er blevet handlet på en meget mærkelig måde, siger Jacob Pedersen og uddyber:

- Der har været nogle almindelige spilleregler, der har været sat ude af kraft. Det har nok været på grund af manglende forståelse. Det har skabt en aktiekurs, der har ligget milevidt fra det, man vil betegne som en fair kurs, siger han.

SAS overlever

For den almindelige dansker, der ikke handler SAS-aktier, så betyder aktieemission kort fortalt, at flyselskabet overlever, fordi staterne har valgt at bakke op om emissionen og investere ny kapital i selskabet.

- Det har betydning, fordi SAS bliver reddet. Hvis staterne ikke var gået ind med fuld opbakning, så var SAS gået konkurs, siger Jacob Pedersen.

Det er dog ikke kun staterne, der har mulighed for at investere ny kapital og købe aktier til den nye, lavere kurs.

Du kan læse Sydbanks anbefaling til handlen med SAS-aktier på deres hjemmeside.

Overordnet fraråder banken sine kunder at investere i selskabet.

- Man kan se på Sydbanks hjemmeside, at jeg har anbefalet vores kunder ikke at købe op i SAS. Deres kunder er rejsende, og de er lagt ned (grundet coronavirussen, red.), siger Jacob Pedersen.