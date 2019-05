SAS-direktør smutter: Scorer nyt topjob

Lars Sandahl Sørensen bliver den næste direktør for Dansk Industri. Det oplyser lobbyorganisationen torsdag.

Han kommer fra en stilling som koncerndirektør i SAS, hvor han ikke er topchef men en del af luftfartsselskabets ledelse.

Han forlader sit job i SAS og tiltræder som direktør i Dansk Industri fra august.

- Det er i høj grad virksomhederne, der kan skabe de konkrete, innovative bæredygtige løsninger, der er stor efterspørgsel efter såvel i Danmark som i resten af verden, siger Lars Sandahl Sørensen.

- Danmark har et enestående udgangspunkt, og det bliver en af DI’s største prioriteter i de kommende år at bidrage til at realisere det potentiale globalt.

Forgængeren på posten, Karsten Dybvad, fratrådte i december sidste år for at blive bestyrelsesformand i Danske Bank.