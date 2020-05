SAS har tabt 2,5 milliarder på kvartal præget af corona

I månederne februar, marts og april har SAS tabt mere end 2,5 milliarder danske kroner, hvilket i høj grad hænger sammen med udbruddet af coronavirus.

Kvartalet, der er det andet i SAS' skæve regnskabsår, er ikke højsæson og gav sidste år et minus på omkring 850 millioner kroner.

I år ser resultatet for de tre måneder dog meget værre ud, fordi udbruddet af coronavirus har ført en række restriktioner på rejser og derfor et kollaps i luftfartstrafikken med sig.

- Covid-19-pandemien har skabt en global krise for luftfartsindustrien, inklusive SAS, skriver SAS i sit regnskab.

SAS glæder sig i regnskabet over, at det kort efter april fik sikret sig et lån på 2,3 milliarder danske kroner - 90 procent af det garanteret af den danske og svenske stat.

De penge bliver der brug for, for SAS forventer at tabe mellem 350 og 500 millioner danske kroner om måneden i resten af 2020.