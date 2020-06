SAS opsiger 1593 medarbejdere

Mandag har knap 1600 medarbejdere i luftfartsselskabet SAS fået deres opsigelsesbrev.

SAS havde tilbage i april varslet, at der skulle fyres 1700 medarbejdere i Danmark. Mandag har selskabet opsagt 1593. Det er dermed færre end ventet. Afskedigelserne svarer til omkring 1420 fuldtidsstillinger.

Det oplyser SAS i en mail til Ritzau.

Der er blandt andet tale om 176 piloter, 684 kabineansatte, mens mandskab, der blandt andet håndterer bagage, har måttet sige farvel til 586 kolleger.

- Det er meget positivt, at vi har kunnet mindske antallet af afskedigelser gennem forhandlinger og dialog, men det er enormt trist, at det stadig er så stort et antal medarbejdere, vi nu skal sige farvel til, skriver selskabet.

- I takt med at efterspørgslen stiger igen, håber vi på at kunne byde medarbejdere velkommen tilbage til SAS.

På grund af coronakrisen varslede SAS, at 1700 fuldtidsstillinger skulle skæres væk. Luftfartsselskabet forventer først, at efterspørgslen på flyrejser er vendt tilbage i 2022.

Da coronakrisen brød ud, var der omkring 11.000 fuldtidsansatte i SAS.

- Coronakrisen har ramt SAS med så stærk kraft, at vi nu kæmper for vores overlevelse, lyder det fra selskabet.

SAS oplyser, at en del medarbejdere har valgt frivillig opsigelse, frivillig orlov eller deltid.