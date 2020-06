SAS skruer op for trafikken i juli og sender 40 fly på vingerne mod 30 i juni. Det oplyser SAS i en pressemeddelelse tirsdag.

Det betyder mere trafik til og fra København, men også flere afgange til og fra Oslo og Stockholm.

- I takt med at restriktioner og indrejseregler lempes i forskellige lande, ser vi en stigning i efterspørgslen på rejser, siger fungerende pressechef i SAS Sille Beck-Hansen i meddelelsen.

For rejsende fra København betyder det, at det vil være muligt at flyve til en række europæiske lande og de amerikanske byer New York, Chicago og San Francisco.

I alt er der kommet cirka 25 flere destinationer på SAS-menuen siden juniprogrammet.

Det inkluderer indenrigsflyvning til Aalborg og Aarhus samt flyvninger til Norge og Sverige. Derudover er en række europæiske destinationer tilbage såsom London, Berlin, Amsterdam, Malaga, Nice og Alicante.

Fra Oslo og Stockholm bliver der i første omgang tale om hovedsageligt ruter internt i Norden, de største hovedstæder i Europa samt destinationer i Sydeuropa.

I alt betyder den øgede aktivitet, at SAS vil flyve omkring 30 procent af trafikken i forhold til 2019.

Uanset hvor man flyver fra, vil der dog være krav om, at passagerer bærer mundbind på deres rejse. Derudover vil der ikke blive serveret mad på flyene.

Rejsende må også kun have et stykke håndbagage for at mindske besværet ved boarding, hvor der er indført særlige regler for at mindske kontakt mellem passagererne.