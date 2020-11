SAS står over milliardminus og værste resultat i historien

SAS har haft et stort fald i antallet af passagerer, og selskabets fly er samtidig langtfra fyldt i øjeblikket.

SAS havde i oktober 602.000 passagerer på sine fly. Det er 79 procent færre end samme måned året før. Det viser SAS' trafiktal, der er offentliggjort fredag.

SAS' regnskabsår løber til udgangen af oktober, og det seneste år er antallet af passagerer faldet med 58 procent til 12,6 millioner.

Hos Sydbank forudser aktieanalysechef Jacob Pedersen, der følger luftfartsbranchen tæt, at SAS derfor vil lande et minus på 5,8-6,2 milliarder kroner for hele året.

Hvis det holder stik, vil det være det værste resultat i SAS' historie.

- Det er en elendig afslutning på året for SAS. Man mister omkring 80 procent af passagerne og kan kun fylde omkring en tredjedel af flyene, siger Jacob Pedersen.