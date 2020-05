Sass bryder tavsheden: Kapitalfonde fortjener ros

De seneste uger er landets kapitalfonde blevet udskreget som grådige skattesnydere, der gemmer penge væk i udlandet.

TV2 startede shitstormen med en artikel om, at kapitalfondsejede selskaber som Lagkagehuset, Babysam og Sportmaster har modtaget statslig lønkompensation for millioner af kroner, selvom de er ejet via skattely som Jersey og Luxembourg.

Efter næsten 20 år i Folketinget for Socialdemokratiet blev Henrik Sass Larsen ved årsskiftet udnævnt som adm. direktør i kapitalfondenes brancheorganisation, DVCA. Foto: Stine Tidsvilde

Henrik Sass Larsen er direktør for kapitalfondenes brancheforening DVCA. Men trods sin status som toplobbyist har han hidtil holdt sig ude af den offentlige debat.

Tavsheden har affødt kritik fra flere kapitalfonde, men nu tager han endelig bladet fra munden.

'Hele historien er sat i gang af en kontroversiel skatteekspert, der har lavet sin helt egen definition af et skattely, stik imod EU's sorte liste som er den, den danske regering bruger, og på den baggrund er mine medlemmer blevet hængt ud som skattesnydere. Det er ikke fair, og mine medlemmer fortjener i stedet ros for at trække international kapital til Danmark, som bliver investeret i danske arbejdspladser,' udtaler Henrik Sass Larsen i en skriftlig kommentar.

Var blevet slagtet

Den tidligere socialdemokratiske minister bryder sin tavshed efter, at Ekstra Bladet har konfronteret ham med kritik fra hans egne medlemmer.

En række kapitalfondschefer, som alle er medlemmer af DVCA, har således overfor Ekstra Bladet udtrykt undren over Henrik Sass Larsens manglende deltagelse i debatten om skattely.

- Det er meget mærkeligt. Det her er ikke nogen svær sag at forklare, for det handler om fuldt ud legitime selskabskonstruktioner. Så tavsheden undrer mig virkelig, siger en kapitalfondsleder, som ikke ønsker at stå frem med navn.

Henrik Sass Larsen var af mange udpeget som et oplagt bud på en finansminister i Mette Frederiksens regering. I stedet blev han altså lobbyist for landets kapital- og venturefonde. Foto: Jens Dresling

Inden Henrik Sass Larsen ved årets begyndelse blev udnævnt som lobbyist, havde han flere gange markeret sig ved i hårde vendinger at kritisere svulstige bonuspakker og aktieprogrammer til landets topdirektører.

- Vi må nok bare acceptere, at han – på grund af sin fortid - ikke kan stille sig op og forsvare de her selskabsstrukturer lige nu. Han var blevet slagtet fuldstændig, siger en anden kapitalfondschef og fortsætter:

- Men det store spørgsmål er: Hvornår kan Henrik Sass Larsen påtage sig den rolle i offentligheden, som han er ansat til? På et tidspunkt må han face the music, og vi kan ikke vente meget længere.”

Har savnet indspark fra Sass

Det er ikke kun Henrik Sass Larsens egne medlemmer, som har savnet ham i debatten om selskaber i skattely.

Robert Spliid er ekstern lektor på CBS og har skrevet bøger om kapitalfonde. Også han har undret sig over DVCA-direktørens fravær.

FAKTA - DVCA Brancheorganisation for venture- og kapitalfonde i Danmark. Blandt medlemmerne er Goldman Sachs, EQT og Altor. DVCA’s dagsorden er at skabe vækst og velstand, sikre et attraktivt investeringsmiljø samt styrke medlemmernes forretning. Organisationen er stiftet i 2000 og har siden nytår haft Henrik Sass Larsen som adm. direktør. Vis mere Luk

- Jeg havde regnet med, at han havde meldt sig på banen for længst. Men det virker, som om han ikke har lyst til at blande sig i lige præcis den her sag. Om det bunder i hans politiske fortid, det ved jeg ikke, siger Robert Spliid.

Han mener, at debatten er kompleks, og at det er vigtigt at få belyst alle sider af sagen.

- Derfor har jeg savnet DVCA's indspark. Men det kan da godt være, at tavsheden skyldes, at organisationen har en direktør, som på grund af sin politiske fortid ikke kan læne sig for langt ud af vinduet, siger han.