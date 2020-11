Scanleasings ledelse politianmeldt

Kender du noget til sagen, eller har du penge til gode? Kontakt journalisten direkte ved at klikke her.

Ledelsen i det konkursramte selskab Scanleasing er blevet politianmeldt.

Det oplyser Vækstfonden i en pressemeddelelse:

'Det sker, da Vækstfonden mistænker selskabet for i strid med lov om Vækstfonden bevidst at have fortiet oplysninger i forbindelse med en lånesag,' lyder det i pressemeddelelsen.

Peter Larsen, tidligere ejer af Scanleasing. Foto: Lasse Lagoni

I oktober blev Scanleasing erklæret konkurs. Selskabet har levet af at lease biler ud. Blandt andet har kendte som Amalie Szigethy reklameret for selskabet på Instagram.

Direktøren og ejeren af selskabet hed Peter Larsen, der var en del af Jehovas Vidner, mens selskabet kørte. Men efter konkursen blev han sparket ud af Jehovas Vidner, ligesom han selv er blevet erklæret personlig konkurs med et krav på 195 millioner kroner i halen. Samtidig bliver han undersøgt for en mystisk overførsel kort før konkurs.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Vækstfondens kommunikations- og pressechef Charlie Stjerneklar Zacher Tibu. Han ønsker ikke at kommentere sagen ud over, hvad der står i pressemeddelelsen. Heri er han citeret for føglende:

'Vækstfonden har valgt at politianmelde ledelsen i Scanleasing Danmark A/S. Det er meget sjældent, at vi er nødsaget til at skride til politianmeldelse, men i denne sag, er det vores opfattelse, at det har været nødvendigt.'

Vækstfonden og Ringkjøbing Landbobank har i alt haft pant i selskabet for 250 millioner kroner. Ifølge Jyllands-Posten har Vækstfonden i alt ydet lån for 32 millioner kroner til selskabet.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Peter Larsen.