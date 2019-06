Scorede kassen i Løvens Hule: Nu er de gået konkurs

I 2016 blev rengøringsfirmaet Cleady kendt i Løvens Hule, hvor rengøringsdronning og iværksætter Birgit Aaby-Bruun valgte at skyde 750.000 i projektet for en ejerandel på 15 procent. Nu er de gået konkurs

Selskabet bag rengøringsportalen Cleady kendt fra Løvens Hule er gået konkurs.

Det fremgår af Statstidende og CVR-registeret.

'Ved dekret af 04.06.2019 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Serviceselskabet af 31. maj 2019 ApS (tidl. Cleady ApS) under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 31.05.2019', lyder det.

Ekstra Bladet har talt med to af ejerne, David Furland Ree og Danny Fabricius Fogel, der bekræfter, at virksomheden er gået konkurs. De ønsker dog ikke at udtale sig yderligere og henviser til kurator.

Kurator er advokat Kristian Gustav Andersson, som Ekstra Bladet har rettet henvendelse til, men vi har stadig ikke fået svar.

På Cleadys hjemmeside eller på Facebook står der intet om konkursbegæringen, men når man forsøger at booke en rengøring, bliver man mødt med følgende tekst:

'Booking er midlertidig ude af drift. Det er midlertidigt ikke muligt at foretage en booking. Vend tilbage senere.'

Kendt fra tv

Cleady blev for alvor kendt i programmet Løvens Hule i december 2016, hvor der nærmest var kamp om at få lov til at investere i firmaet. Både iværksætter Jesper Buch og rengøringsdronning Birgit Aaby-Bruun ville smide penge i projektet, og det endte med, at sidstnævnte fandt 750.000 kroner frem.

Efterfølgende havde firmaet store ambitioner og valgte at investere pengene i at udvide i Norge og Sverige, ligesom tiden på tv-skærmen betød, at antallet af bookninger eksploderede.

I 2017 præsenterede selskabet bag et underskud på 2.593.408, og i foråret startede de en ny runde, hvor der skulle rejses penge.

Birgit Aaby-Bruun startede selv som rengøringsdame. Foto: DR

Mystisk norsk rigmand

'Cleady er i foråret 2018 i gang med anden fundingrunde, hvor der skal tilvejebringes et større millionbeløb. Status på fundingrunden pr. medio juni 2018 er, at selskabet har fået tilført ca. halvdelen af den ønskede funding' skrev selskabet i deres årsrapport fra 2017.

Det er fortsat uklart, hvad der helt præcist har fået selskabet bag virksomheden til at gå konkurs. Ekstra Bladet har også forsøgt at ringe til ejer Jesper Eiby Christoffersen, men uden held.

Derfor er det også uklart, om virksomheden bliver drevet videre med et nyt ejerforhold.

I december 2017 forklarede direktør, David Furland Ree, stolt til sn.dk, at virksomheden havde haft konstant vækst siden debuten i Løvens Hule, ligesom det i 2018 kom frem, at den norske rigmand Christian Ager-Hansen skød et tocifret millionbeløb i virksomheden. Det skrev Finans.

Men ifølge Ekstra Bladets oplysninger var det aldrig penge, som virksomheden fik. Der var blot tale om annoncer i aviser og andre medier til en værdi af mere end ti millioner kroner.

Ekstra Bladet har også spurgt David Furland Ree, hvad der er sket på det halve år, men det ønsker han ikke at svare på.

- Jeg kan kun henvise til kurator, siger han til Ekstra Bladet.

Cleady er en app, hvor folk, der søger hjælp til rengøring og andre praktiske ting, kan blive matchet med folk, der vil tjene lidt ekstra.

Ekstra Bladet har også talt med Birgit Aaby, der bekræfter, at hun dengang købte en procentdel af firmaet. Men hun har ikke haft meget med virksomheden at gøre i to år og tager også tabet ganske roligt. .

- Jeg var faktisk slet ikke klar over, at den var gået konkurs. Men sådan er det jo med Løvens Hule. Vi satser, og så gør det ikke noget, at vi også mister nogle penge nogle gange. Jeg har lavet mange gode investeringer gennem det program, og så er det her et eksempel på, at det også kan gå galt, siger hun til Ekstra Bladet.

