Se de vilde billeder: Svindelsigtet har møbler for 1,2 millioner

Elregningen hos den 62-årige mand, der er sigtet for bestikkelse gennem sit arbejde i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, må have været lige så spektakulær som ejendommens indbo, hvis han jævnligt har fyret op i alle sine mange dyre designerlamper.

Nye billeder af husets inventar fra en salgsannonce hos en ejendomsmægler afslører nemlig intet mindre end 14 eksklusive lamper designet af den berømte dansker Poul Henningsen.

I alt har Ekstra Bladet optalt møbler og lamper fordelt på husets 180 kvadratmeter svarende til 1.228.947 kroner, skulle man købe tingene fra nyt. Se hele listen over husets indbo i bunden af artiklen.

36.719 før skat

Den imponerende samling af danske designklassikere har den 62-årige sikret sig med en månedsløn på 36.719 kroner før skat, viser en aktindsigt hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

For styrelsen arbejder den 62-årige med at hyre håndværkere til vedligehold af Forsvarets bygninger. Det er uvist, hvornår den sigtede blev ansat, men det fremgår af aktindsigten, at han har deltaget i kurser i regi af styrelsen helt tilbage til 2008.

Hvor den sigtede har købt de mange møbler og lamper, og hvorvidt tingene er købt fra nyt, er uvist. Opgørelsen af inventaret og priserne herpå er derfor udelukkende til for at give en fornemmelse af værdien af de enkelte ting.

Der er taget udgangspunkt i genstandenes normalpris fra nyt, hvor det har været muligt at identificere modellen. Har noget været på tilbud, er der altså taget udgangspunkt i den listede normalpris.

Til at udpege de forskellige effekter, har Ekstra Bladet været i kontakt med fire eksperter, der uafhængigt af hinanden har identificeret møbler og lamper.

Lav gæld

Ekstra Bladet har tidligere afsløret, at den svindelsigtedes hus siden 2007, hvor han købte ejendommen for 920.000 kroner, har gennemgået en omfattende forvandling med flere tilbygninger, ligesom huset er blevet 'totalrenoveret' ifølge mæglerannoncen.

Den 62-årige er eneejer af huset.

Af Tinglysningen fremgår det, at den sigtede ved købet af huset i 2007 optog et realkreditlån på 670.000 kroner og lånte tre år senere 420.000 kroner.

Af ejendomsmæglerens salgsopstilling for huset fremgår det, at der er restgæld i huset for 411.814 kroner. Det er altså lykkedes den 62-årige at nedbringe gælden i sit hus med 678.186 kroner, samtidig med, at der har været en heftig byggeaktivitet i huset.

Ejendommen har senest været udbudt til 1.695.000 kroner, og det fremgår mandag af mæglerens hjemmeside, at der er underskrevet en købsaftale på huset. Hvad huset er solgt til er dog uvist.

Tilgodehavende

Den 62-årige er ifølge sin advokat sigtet for bestikkelse jævnfør straffelovens paragraf 144. Han handlede blandt andet med elfirmaet Søndergaard El, og selskabet har erkendt, at den sigtede opbyggede et tilgodehavende hos elfirmaet, ved at selskabet overfakturerede Forsvaret.

For tilgodehavendet købte den sigtede blandt andet køkkener fra Tvis Køkkener i Holstebro for i alt 442.000 kroner fra 30. oktober til 20. december 2018, fremgår det af en opgørelse, som den tidligere økonomiansvarlige i Søndergaard El førte.

I en salgsannonce for huset fremgik det, at huset havde et 'lækkert Tvis Køkken'.

Ekstra Bladet har også tidligere kunne fortælle, at flere effekter i og på huset var magen til ting, den sigtede har købt for Forsvarets midler gennem elfirmaet. De nye billeder af huset har peget på flere sammenfald.

I alt er der seks typer lamper, heraf fem af mærket PH, i den sigtedes hus, der tilsyneladende er magen til lamper købt gennem elfirmaet.

Det fremgår blandt andet af ordredata fra elfirmaet, at den sigtede i 2013 og 2014 købte i alt tre PH-kogler og der købes i 2015 i alt fire PH-lamper med gul skærm, der er magen til to lamper, der hænger i køkkenet.

Jubilæumsudgave

Af opgørelsen ført af den tidligere økonomiansvarlige i elfirmaet fremgår det videre, at den sigtede i oktober 2018 købte tre 'PH 3/2 Bord Rav'. I samme periode kunne man købe en jubilæumsudgave af netop model 3/2 med ravskærme.

Cirka en måned senere køber han to Bestlite-væglamper.

På billederne fra huset ses to PH-lamper i jubilæumsudgaven med ravskærme, ligesom at der på et værelse hænger to væglamper fra Bestlite.

Den sigtedes advokat har oplyst, at den 62-årige ikke ønsker at stille op til interview.