SEAS-NVE skifter navn

Får du energi eller fibernet fra SEAS-NVE, skal du vænne dig til et nyt navn.

Således skifter koncernen navn til Andel. Senest har koncernen købt Radius Elnet og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning, og nu er det blevet tid til et nyt navn.

- Med købet bliver vi med ét en anden virksomhed. Med 2,8 mio. kundeforhold, mange nye kolleger og ansvaret for det østdanske elnet er der behov for en identitet og et navn, der favner hele koncernen, og som tydeliggør vores ståsted som virksomhed, nemlig vores unikke ejerform som andelsselskab, fortæller administrerende direktør Jesper Hjulmand i en pressemeddelelse.

Her er Andels historie 1912: SEAS (Sydsjællands Elektricitets Aktieselskab) grundlægges i Haslev 1913: NVE (Nordvestsjællands Elektricitetsværk) grundlægges i Svinning 1918: NVE bliver et andelsselskab 1940: SEAS sætter Masnedø Kraftvarmeværk i drift, og Isefjordværket (senere Kundbyværket) opføres af bl.a. NVE 1957: SEAS tester og bygger vindmøller i 40'erne og 50'erne og opfører bl.a. "alle vindmøllers moder" i 1957, Gedsermøllen 1966: SEAS opfører Stigsnæsværket 1987: Danmarks største vindenergianlæg, Masnedø Vindmøllepark, opføres 1989: SEAS omdannes til et andelsselskab 1991: Verdens første havvindmøllepark, Vindeby Vindmøllepark, indvies nord for Lolland for SEAS 1999: NVE opstiller verdens største landvindmølle på 2 MW 2002: NVE tilslutter de første kunder i regionen til fibernet 2005: SEAS og NVE fusionerer og bliver til SEAS-NVE 2009: Deltager i etablering af elbiloperatøren ChooseEV - i dag Clever 2013: Køber 80 procent af havvindmølleparken Rødsand 2 syd for Lolland 2016: Tager initiativ til at starte de første forsøg med højtemperatur termisk energilagring på DTU Risø 2018: Erhverver aktiemajoriteten på 94,9 procent i Clever 2018: Investerer 3,4 milliarder kroner gennem datterselskabet Fibia. Målet er at tilbyde alle andelshavere en 1 Gb/s højhastighedsinternetforbindelse senest i 2023. 2019: Køber Radius Elnet og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning 2020: Myndighederne godkender handlen med Ørsted Vis mere Luk

Rødderne

Ifølge pressemeddelelsen er valget faldet på Andel, da det fortæller om, hvor koncernen kommer fra.

- Med det nye navn Andel hylder vi vores oprindelse. Det er vigtigt for os at have et navn, som viser kunder, andelshavere, medarbejdere og samarbejdspartnere, at de er en del af noget større.

- Som andelsselskab ligger det i vores DNA, at vi skal skabe værdi for vores ejere, kunder og samfundet omkring os, forklarer Jesper Hjulmand

Se også: Gigant-handel får grønt lys: En million Ørsted-kunder er solgt