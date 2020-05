Sejr: Danskere brugte spion i krig mod rig spanier

Aarhusiansk modefirma brugte kinesiske spioner til at opspore den fabrik, som modegiganten Zara brugte til at kopiere regnjakker

Det aarhusianske regntøj-modefirma Rains har brugt millioner af kroner og flere år på en kopi-sag mod verdens største modekoncern, Zara-kæden, der er ejet af verdens femterigeste mand, spanieren Amancio Ortega.

Se også: Nu er manden bag kendt tøjmærke verdens rigeste

I dag vandt danskerne sagen i Sø- og Handelsretten, som slog fast, at Zara ulovligt har kopieret de danske regnjakker.

- Det glæder mig, at retten slog fast, at globale mastodonter ikke bare kan krænke små modevirksomheders rettigheder, siger Daniel Brix Hesselager, medstifter af Rains.

Det er endnu ikke afgjort, hvor meget Zara skal punge ud med.

- Men for os var det væsentligste at få medhold. Sagen er principiel og kan skabe præcedens for et stort dansk erhverv, der består af mange forholdsvis små modevirksomheder.

Sagen begyndte i 2016, da Rains fik henvendelser fra kunder, som undrede sig over, at Zara solgte regntøj, der lignede Rains.

Det blev til en årelang strid, hvor Rains har brugt lokale detektiver i Kina til at finde frem til en fabrik, som Zara brugte i sit kopinummer.

Det må betegnes som noget af et scoop fra Rains, da fabrikanten i retten vidnede mod Zara over en Skype-forbindelse.

- De besøgende (Fra Zara, red.) havde medbragt en prøve fra Rains, fortalte vidnet i retten ifølge dommen.

- Daniel Brix Hesselager, det lyder som et stærkt vidne?

- Det var det helt klart, men det stærkeste kort, vi havde i sagen, var, at det er statistisk fuldstændigt usandsynligt, at man tilfældigvis kan designe og producere en jakke, der er helt identisk med vores, siger han.

- Skal I ud og drikke champagne for at fejre sejren?

- Nej, vi ser det som en del af vores forretning at forsvare vores rettigheder. Vi har ikke behov for at hovere. Vi er bare tilfredse.

Daniel Brix Hesselager opfordrer nu andre modevirksomheder til også at tage kopikampen op.

- Vi ville vise, at globale giganter ikke uhindret kan stjæle designs og overtræde rettigheder som en del af deres forretningsmodel. Vi er vidende om, at mange professionelle både i og uden for modebranchen har ventet spændt på resultatet af denne retssag for potentielt at følge i vores fodspor, siger han.

Rains, der blev grundlagt i Aarhus i 2012, har på få år fået stor succes både herhjemme og i udlandet. Virksomheden tjener i omegnen af 20 mio. kr. om året efter skat.