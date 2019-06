Sigtet i hvidvasksag: Nu er huset sat til salg

Den detroniserede Danske Bank-boss har fordoblet den pris, han og konen selv betalte for ni år siden

Først trak han sig fra topposten. Så blev han sigtet i hvidvasksagen. Og nu skal den tidligere administrerende direktør i Danske Bank Thomas Borgens hus sælges.

Villaen i Charlottenlund nord for København blev for fire dage siden sat til salg hos liebhavermægleren Ivan Eltoft Nielsen.

Drømmer du om at bo i et af Gentofte-postnummerets mest eftertragtede kvarterer, skal du have den helt store tegnebog op af lommen.

Prisen på den 249 kvadratmeter store ejendom fra 1929 lyder på 18,5 millioner kroner. For den svimlende sum får du til gengæld bl.a. mægtig terrasse, velholdte originale smukke egeparketgulve med sildebensmønster og ni værelser.

Får Thomas Borgen og hustruen Torill Samdal Borgen den pris, de kræver, vil de have tjent en million kroner om året, siden de i 2010 købte huset. Dengang gav den 55-årige bank-boss og fem år ældre kone 9 millioner kroner.

Ivan Eltoft Nielsen ønsker ikke over for Ekstra Bladet at udtale sig om hverken sin kendte kunde, salget eller boligens fortræffeligheder.

Fra den mægtige terrasse kan man nyde roser og en 'generøs vinplante', der ifølge mægleren leverer store mængder druer udover at skabe en skøn, sydlandsk atmosfære. Foto: eltoftnielsen.dk

Danske Bank-skandalen Den detroniserede Danske Bank-boss har indtil videre ikke ligefrem haft et roligt år. Skandalen om hvidvask for milliarder har sendt rystelser gennem landets største bank. I oktober kom det frem, at de amerikanske myndigheder har åbnet en sag m od Danske Bank. Hvidvaskskandalen kulminerede sidste år, da Danske Bank fremlagde en længe ventet advokatredegørelse om sagen. Den fik Borgen til at trække sig. Siden fik bestyrelsesformand Ole Andersen i december sparket på en ekstraordinær generalforsamling. Bagmandspolitiet har sigtet både Danske Bank og Thomas Borgen personligt for overtrædelse af hvidvasklovgivningen i sagen om hvidvask i bankens estiske filial. Vis mere Luk

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få kontakt med både Thomas Borgen og hans advokat Peter Schradieck.

Han har over for Børsen bekræftet, at SØIK (kendt som bagmandspolitiet, red.) i marts ransagede Borgens hus.

- Og jeg kan også bekræfte, at de har valgt at sigte Thomas Borgen som led i deres efterforskning af sagen, siger Peter Schradieck til Børsen uden at ville fortælle, hvordan hans klient forholder sig til sigtelsen.

Det er uvist, hvor Borgen-parret har planer om at flytte til. Sidste år kom det dog frem, at Borgen er ved at bygge luksushytter til sig selv og sin hustru i de norske fjelde for 40 millioner norske kroner (ca. 32 mio. danske kroner).