Skal du betale 'Arne-regningen'? Her er bankernes svar

- Regeringen har givet udtryk for, at ingen almindelige mennesker kommer til at mærke denne skat. Men der er overordnet tre områder, hvor en bank kan dække en ekstra udgift. Enten via priser, ved lavere udbytte til aktionærerne eller ved at skære i omkostningerne. Men det er for tidligt at sige, hvordan vi skal finansiere denne potentielle ekstra beskatning, siger bankdirektør Bjørn Bøje Jensen og fortsætter:

- Nu må vi se, om forslaget bliver vedtaget. Vi er grundlæggende uenige i, at en bestemt sektor skal betale for et specifikt politisk forslag, uanset hvor sympatisk det er. Sektoren har allerede betalt for bankpakkerne, som staten i øvrigt tjente 17 mia. kr. på.