Skandaledirektør Carsten Jensen går personligt konkurs

Skandalen om ACT.Global ruller videre med uformindsket styrke.

Det konkurstruede selskab granskes allerede for lovbrud af myndighederne, og torsdag kunne Ekstra Bladet - på baggrund af en hemmelig rapport - afsløre, at regnskaberne i flere år har været groft opppustet.

Og nu erfarer Ekstra Bladet, at ACT.Globals stifter og mangeårige direktør, Carsten Jensen, er gået personligt konkurs. Det bekræftes af advokat Per Hald, der er indsat som kurator.

- Han er blevet taget under konkurs på begæring fra flere folk, som han skylder penge. Der er krav for et tocifret millionbeløb. Carsten Jensen protesterede ikke, men har erkendt, at han ikke kan betale, siger advokaten.

Hovedpersonen selv er endnu ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser om konkursen.

Hans advokat Anders Melballe har ikke ønsket at kommentere sagen.

Carsten Jensen stiftede ACT.Global i 2013. Han har en række konkursen bag sig. PR-foto

Solgte luksuslejlighed

Den tidligere så feterede direktørs personlige konkurs er den foreløbige kulmination på ACT.Globals store nedtur.

Længe lignede selskabet - der sælger midler til bekæmpelse af bakterier - nemlig en succes, og det lykkedes at tiltrække et stort millionbeløb fra kendte investorer som milliardæren Johan Wedell-Wedellsborg, barkongen Adam Falbert og en stribe tidligere fodboldsspillere.

Men de seneste måneder er de kritiske historier piblet frem, og Carsten Jensen måtte for nylig sætte sin herskabslejlighed på Frederiksberg til salg for 15 millioner kroner.

I starten af året købte Carsten Jensen sammen med en kvinde denne 270 kvadratmeter store lejlighed på Frederiksberg for 14,5 millioner kroner. Han har nu solgt den igen. Privatfoto

Advokat Per Hald lægger ikke skjul på, at netop boligsalget spiller en central rolle for den personlige konkurs.

- Det er vigtigt, at Carsten Jensens aktiver nu bliver fordelt rigtigt mellem kreditorerne. Vi kan jo se, at han har solgt sin private bopæl, hvor der er friværdi i. De penge skal fordeles mellem kreditorerne, siger kuratoren.

Han tilføjer, at der endnu ikke er noget fuldstændig overblik over kravene mod Carsten Jensen.

Chokerende underskud

Nedturen for ACT.Global og Carsten Jensen begyndte i starten af året, da selskabet pludselig kom ud med et svimlende underskud på 120 millioner kroner.

Det chokerede investorerne, for blot få måneder tidligere havde direktøren i et interview med Børsen lovet et stort overskud.

Siden væltede skeletterne som nævnt ud af skabet, og Ekstra Bladet afslørede blandt andet, at Carsten Jensen slæber et spor af konkurser og kontroverser bag sig.

Den tidligere Venstre-minister Helge Sander har i flere år været rådgiver for ACT.Global. Han trak sig fra selskabet tidligere på året. Foto: Stine Tisvilde

Og i februar startede Erhvervsstyrelsen så en undersøgelse af regnskaberne i ACT.Global. Den er endnu ikke afsluttet.

I kølvandet på de kritiske historier har nøglefolk som formand Brian Mollerup, bestyrelsesmedlem Ole Kristoffersen, finansdirektør Simon Hove og rådgiveren Helge Sander (tidligere Venstre-minister, red.) trukket sig fra selskabet.

I løbet af sommeren var selskabets kasse tom, og ACT.Global blev taget under rekonstruktion - det, som tidligere blev kaldt betalingsstandsning.

På tirsdag skal investorerne så beslutte, om det skandaleramte selskab skal overleve eller ej.