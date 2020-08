Skandaledirektør er færdig: Her er afløseren

Den heftigt kritiserede direktør Carsten Jensen har nu endelig sluppet tøjlerne i ACT.Global.

Det sker efter måneder med et utal af kritiske historier om selskabet, som i samme periode er gået fra at være en investordarling til nu at balancere på randen af konkurs.

Til sidst har de hårdt prøvede investorer fået nok af direktøren, som nu overlader pladsen til den tidligere ISS-direktør Maarten van Engeland.

'Det er ikke nogen hemmelighed, at virksomheden på det seneste har været udfordret, og at der har været unødig fokus på min person. Derfor er tiden kommet, hvor jeg efter aftale med en række investorer vil forlade virksomheden og overlade roret til andre,' udtaler Carsten Jensen i en pressemeddelelse i forbindelse med skiftet.

Her udtaler han også, at 'det har været mig en stor glæde at være med på ACT.Globals rejse'.

Artiklen fortsætter under billedet...

Den tidligere ISS-direktør Maarten van Engeland overtager nu roret i ACT.Global. Fornøjelsen kan dog blive kort. På et møde i slutningen af september skal kreditorerne bestemme, om selskabet skal overleve eller ej. Foto: Stine Bidstrup

Chokerende underskud

Den glæde står den nu forhenværende direktør dog formentlig ret alene med.

For ACT.Global har det seneste halve år udviklet sig til et sandt mareridt for selskabets investorer, som bl.a. tæller milliardær Johan Wedell-Wedellsborg, Lagkagehuset-stifter Ole Kristoffersen samt EM-helten Henrik 'Store' Larsen.

Investorerne har de seneste år hældt et trecifret millionbeløb i selskabet, der sælger midler til bekæmpelse af bakterier.

Artiklen fortsætter under billedet...

Men i starten af året kom ACT.Global så ud med et chokerende underskud på 120 millioner kroner, og herefter piblede de kritiske historier frem.

Ekstra Bladet kunne blandt andet afsløre, at Carsten Jensen trækker et spor af konkurser og kontroverser efter sig.

Selskabet undersøges lige nu for lovbrud af Erhvervsstyrelsen. Samtidig har Gældsstyrelsen krævet en undersøgelse, da man frygter, at ACT.Global har scoret 33 millioner kroner på baggrund af fiktiv omsætning.

Ydermere har en gruppe investorer stævnet selskabet for vildledning. Her lyder kravet på 24,7 millioner kroner.

Vil have nyt hold

Og de mange millioner fra investorer og staten er tilsyneladende forsvundet, for i løbet af sommeren gik ACT.Global i rekonstruktion - det, som tidligere hed betalingsstandsning.

Lige nu prøver de to erfarne advokater Pernille Bigaard og Per Hald at finde nogen, som vil overtage selskabet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Advokat Pernille Bigaard forsøger - i sin egenskab af rekonstruktør - at finde en køber til ACT.Global. Foto: Mathias Svold/Ritzau Scanpix

En gruppe af nuværende investorer overvejer muligheden, men for dem har det været magtpåliggende, at Carsten Jensen skulle ud.

- Det er vores helt klare plan, at Carsten Jensen hurtigst muligt skal trække sig fra selskabets ledelse. Vi vil sætte et helt nyt hold med erfarne erhvervsfolk, sagde gruppens talsmand, advokat Asaf Fazal, i sidste uge til Ekstra Bladet.

Her varslede han også, at driftsdirektør Geza Balint ville ryge ud.

Skal undvige konkurs

Gruppen har som nævnt indsat Maarten van Engeland, der har erfaring fra både ISS og TDC, på direktørposten.

Han skal forsøge at redde selskabet fra en truende konkurs.

'Jeg vil have fokus på at føre virksomheden helskindet gennem den igangværende rekonstruktionsproces, sådan at virksomheden er klar med et nyt professionelt team af nuværende og nye medarbejdere til at udfolde sit potentiale, når vi er på den anden side af rekonstruktionen,' udtaler han i en pressemeddelelse.

På et møde den. 29. september i Sø- og Handelsretten skal ACT.Globals kreditorer tage endelig stilling til, om selskabet skal overleve eller ej.

Se også: Milliardær stævner skandalefirma