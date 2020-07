Skandaledirektør ramt af konkurs

Et af ejerselskaberne bag det kriseramte kendisfirma ACT.Global er nu taget under konkursbehandling

Nu strammes nettet for alvor om kendisfirmaet ACT.Global og direktør Carsten Jensen, som de seneste mange måneder har stået midt i en shitstorm.

Direktørens private selskab, Smartkeeper Holding, som ejer en stor del af ACT.Global, er nemlig taget under konkursbehandling.

ACT.Global-direktør lovede i efteråret 2019 sine investorer et stort millionoverskud. Det blev i stedet et underskud på svimlende 120 millioner. Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix

Det fremgår af en meddelelse i Statstidende. Samtidig er advokat Per Hald indsat som kurator.

I en kortfattet mail til Ekstra Bladet skriver Carsten Jensen, at han regner med at kunne afværge konkursen.

'Vi har nogle indbetalinger, der har været forsinket, det er desværre sådan, skriver han.

Han har ikke svaret på spørgsmål om, hvem der står bag konkursbegæringen.

Fra succes til fiasko

Konkursbegæringen mod ejerselskabet Smartkeeper Holding er den foreløbige kulmination på en bemærkelsesværdig nedtur for ACT.Global, der sælger midler til bakteriebekæmpelse.

Længe lignede selskabet nemlig en succes, og kendte erhvervsfolk som barkongen Adam Falbert, milliardæren Johan Wedell-Wedellsborg samt Lagkagehuset-stifter Ole Kristoffersen har de senere år investeret i selskabet.

Det samme har en stribe tidligere landsholdsspillere i fodbold samt den statslige lånefond Danmarks Grønne Investeringsfond.

Baron Johan Wedell-Wedellsborg er et af landets rigeste mennesker. Foto: Mogens Flindt/Ritzau Scanpix

Men i starten af året kom ACT.Global pludselig ud med et chokerende underskud på hele 120 millioner kroner.

Kort efter kunne Ekstra Bladet afsløre, at direktør Carsten Jensen slæber et spor af konkurser og kontroverser bag sig.

Nøglefolk trak sig

I kølvandet på det store underskud startede Erhvervsstyrelsen en undersøgelse af regnskaberne i ACT.Global. Målet var at finde ud af, om der er sket lovbrud i selskabet.

Myndighedernes undersøgelse er endnu ikke afsluttet, men den store blæst omkring ACT.Global har allerede fået store konsekvenser for selskabet.

Den tidligere Venstre-minister Helge Sander var i flere år rådgiver for ACT.Global. Han har nu trukket sig fra selskabet. Foto: Stine Tidsvilde

Nøglefolk som formand Brian Mollerup, bestyrelsesmedlem Ole Kristoffersen, finansdirektør Simon Hove og rådgiveren Helge Sander (tidligere Venstre-minister, red.) har alle trukket sig fra selskabet.

Og for nylig meddelte Carsten Jensen så til Ekstra Bladet, at ACT.Global også var i gang med at forlade sit store hovedkontor på Amager.

På jagt efter penge

Men direktøren har tilsyneladende ikke opgivet håbet om at redde sit selskab.

Han er således gået på jagt efter endnu flere millioner hos investorer.

ACT.Global er - for at spare penge - i færd med at rømme sit hovedkontor på Amager. Foto: Jonas Olufsen

'Vi er i dialog med flere interesserede parter, og vi forventer at rejse et større millionbeløb,' oplyste Carsten Jensen for få uger siden til Ekstra Bladet.

Om den mission lykkes, er endnu uvist.