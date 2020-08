Skandaledirektør ramt af ny konkurs

Konkurssagerne vælter ned over erhvervsmanden Carsten Jensen, der har modtaget store investeringer fra en lang række prominente erhvervsfolk

Den 57-årige erhvervsmand Carsten Jensen står midt i en gevaldig nedtur.

Hans selskab ACT.Global A/S lignede indtil for nylig en stor succes, men kæmper nu - trods millionindskud fra blandt andre Lagkagehuset-stifter Ole Kristoffersen, barkongen Adam Falbert og milliardæren Johan Wedell-Wedellsborg - for at undgå en konkurs.

Selskabet, der sælger midler til bakteriebekæmpelse, er dog allerede begyndt at smuldre indefra.

Carsten Jensen lovede i efteråret, at ACT.Global få måneder senere ville komme ud med et stort overskud. I stedet blev det til et underskud på 120 millioner kroner. Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix

Datterselskaberne ACT.Global Sport - der bl.a. stod for salg i Danmark - samt ACT.Global R&D er blevet taget under konkurs, viser oplysninger fra CVR-registret.

- Jeg må ikke udtale mig. Beklager, siger Louise Damgaard-Bochlas, kommunikationsdirektør i ACT.Global.

Hovedpersonen Carsten Jensen har ikke svaret på Ekstra Bladets henvendelser om sagen. Det er i øvrigt kun få uger siden, at hans holdningselskab Smartkeeper Holding ligeledes blevet taget under konkurs.

- En dårlig investering

Blandt investorerne i det konkursramte datterselskab ACT.Global Sport er topadvokaten Henrik Juul Hansen, som er mangeårig partner i advokatfirmaet Accura.

Det har ikke været muligt at få hans kommentar til konkursen, men for få uger siden udtalte han til Ekstra Bladet:

- Jeg kan kun sige, at det var en dårlig investering, som jeg lavede for fire år siden. Derudover har jeg ingen kommentarer til ACT.Global, sagde han i den forbindelse.

Netop Henrik Juul Hansens firma Accura har i en periode fungeret som advokater for ACT.Global A/S.

Den stenrige baron Johan Wedell-Wedellsborg er blandt investorerne i ACT.Global. Foto: Mogens Flindt/Ritzau Scanpix

Dårlig hukommelse

En anden investor, der nu står til at tabe penge, er den tidligere medejer af Dancenter Mogens Næstved Overgaard.

Han er dog heller ikke meget for at tale om konkursen.

- Jeg kender ikke noget til det, siger han.

- Har du ikke hørt, at ACT.Global Sport er taget under konkurs?

- Jo, det har jeg.

- Ved du, hvad konkursen skyldes?

- Det kan jeg ikke huske.

- Skal jeg forstå det sådan, at du ikke vil fortælle det?

- Ja, det skal du nok.

Kæmper mod konkurs

Som nævnt ovenfor kæmper også hovedselskabet ACT.Global A/S for at undgå en konkurs.

Selskabet er for nylig blevet taget under såkaldt rekonstruktion, da der ikke er penge i kassen til at betale regninger.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lagkagehusets stifter, Ole Kristoffersen, er investor i ACT.Global og har også været en del af bestyrelsen. Efter få måneder trak han sig dog. Foto: Jan Unger/Ritzau Scanpix

I den forbindelse er de to rutinerede advokater Pernille Bigaard og Per Hald blevet indsat til at finde en mulig køber til ACT.Global.

Men heller ikke advokaterne ønsker at oplyse om grunden til konkursen i datterselskabet.

- Det er ikke noget, som jeg har haft noget at gøre med. Så jeg kan ikke oplyse om baggrunden, siger Per Hald.