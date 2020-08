Skandaledirektør vil sælge luksuslejlighed

Erhvervsmanden Carsten Jensen pustes for tiden i nakken af både myndighederne og investorer.

Hans nødlidende selskab ACT.Global - der har fået tilført millioner fra en række prominente erhvervsfolk og tidligere fodboldspillere - balancerer på randen af konkurs og undersøges samtidig af Erhvervsstyrelsen.

Og nu har 57-årige Carsten Jensen tilsyneladende sat gang i sin egen personlige redningsaktion.

Carsten Jensens firma ACT.Global lignede længe en succes. Nu er det i stedet endt i en skandale. Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix

I hvert fald har han sat sin 270 kvadratmeter store lejlighed på Frederiksberg - som han købte for blot et halvt år siden - til salg for 15 millioner kroner.

Det fremgår af en ejendomsannonce hos mægleren Jesper Nielsen, hvor lejligheden omtales som 'en af Frederiksbergs smukkeste ejendomme'.

Carsten Jensen er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser om boligsalget.

Købte luksus trods underskud

Som tidligere omtalt i Ekstra Bladet købte Carsten Jensen sammen med en kvinde den store lejlighed for 14,5 millioner kroner tidligere på året, selvom hans selskab ACT.Global netop var kommet ud med et chokerende underskud på 120 millioner kroner.

I tiden forinden havde selskabet fået tilført et trecifret millionbeløb fra en stribe investorer, der blandt andet tæller Lagkagehuset-stifter Ole Kristoffersen, milliardæren Johan Wedell-Wedellsborg samt flere tidligere landsholdsspillere i fodbold.

EM-helten Henrik 'Store' Larsen har været både ansat og investor i ACT.Global. Han blev fyret for nylig, da selskabet skulle skære ned på omkostningerne. Foto: Henning Hjorth/Ritzau Scanpix

Ifølge selskabets regnskaber var pengene fra investorerne blandt andet tiltænkt 'udvikling af produkter og køb af rettigheder'.

Men blandt investorerne er der i kølvandet på en række kritiske historier om ACT.Global opstået en frygt for, at Carsten Jensen har brugt nogle af pengene på de private ejendomme.

- Det er jo det, som man ikke kan lade være med at tænke, udtalte en investor i ACT.Global tidligere på året til Ekstra Bladet. Vedkommende ønskede ikke at stå frem med navn af frygt for at skade sin investering.

Investor har pant

Ifølge oplysninger fra Tingbogen har erhvervsmanden Jan Søe-Pedersen - der også er investor i ACT.Global - pant i Carsten Jensens lejlighed for samlet 4,85 millioner kroner.

Jan Søe-Pedersen er dog ikke meget for at fortælle om, hvordan mellemværendet er opstået.

- Jeg har desværre ikke nogen kommentarer til det, siger han blot, da Ekstra Bladet kontakter ham.

ACT.Global er havnet i så store økonomiske problemer, at selskabet for nylig blev taget under såkaldt rekonstruktion.

De to erfarne advokater Pernille Bigaard og Per Hald har derfor fået til opgave at forsøge at sælge dele af eller hele selskabet for at kompensere kreditorerne, der lige nu står til et kæmpe tab.