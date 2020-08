Skandalefirma har milliongæld til staten

Ved du noget om sagen? Så kontakt journalisterne her

Det er ikke kun prominente erhvervsfolk og tidligere professionelle fodboldspillere, som har en formue i klemme hos skandaleramte ACT.Global.

Selskabet - der for nylig blev taget under rekonstruktion - har nemlig også lånt hele 10 millioner kroner fra den statslige lånefond Danmarks Grønne Investeringsfond.

Den stenrige stifter af Lagkagehuset, Ole Kristoffersen, er blandt investorerne i ACT.Global. Foto: Jan Unger

Tidligere har hverken lånefonden eller ACT.Global ønsket at oplyse beløbets størrelse. Men tallet fremgår af dokumenter, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i hos Sø- og Handelsretten.

'Vi kan som udgangspunkt ikke udtale os om enkelte kundeforhold, heller ikke i dette tilfælde,' lyder svaret fra presseafdelingen i Danmarks Grønne Investeringsfond.

ACT.Globals direktør og hovedejer, Carsten Jensen, ønsker ikke at svare på spørgsmål om sagen.

Et skønmaleri

ACT.Global, der sælger midler til bekæmpelse af bakterier, lignede længe en stor succes.

Selskabet har de senere år fået tilført et stort millionbeløb fra en række investorer, og i foråret 2019 kom så det store millionlån fra Danmarks Grønne Investeringsfond.

ACT.Globals direktør og hovedejer, Carsten Jensen, foran det tidligere hovedkontor på Amager. Selskabet er netop flyttet til et langt mindre kontor i København. Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix

Forinden havde der været en række møder mellem parterne, og ACT.Global-direktør Carsten Jensen lagde i den forbindelse ikke skjul på sin succes.

'ACT.Global er i en rivende udvikling, og for hver dag, der går, bliver vi bekræftet i det store potentiale, som vore løsninger har,' skrev han i en mail sendt til fonden, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Her beskrev han også, hvordan de potentielle partnere 'står i kø' for at samarbejde med ACT.Global.

'Vi kan næsten ikke følge med interessen (...) Vores begejstring er stor, vi er på en fantastisk rejse,' lød det glade budskab fra direktøren.

Kendte til dunkel fortid

Som tidligere beskrevet i Ekstra Bladet slæber Carsten Jensen et spor af konkurser efter sig.

Og det var Danmarks Grønne Investeringsfond faktisk opmærksom på, inden millionlånet blev givet til hans selskab.

Den tidligere Venstre-minister Helge Sander var i lang tid rådgiver for ACT.Global. Men da selskabet i starten af 2020 blev mødt af kritik i pressen, trak han sig. Foto: Stine Tidsvilde

I en mail, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, beder statsfonden direktøren om at redegøre for hans involvering i seks konkursramte selskaber.

Men hans forklaringer var åbenbart overbevisende nok. For få dage senere fik ACT.Global lånet på 10 millioner kroner fra Danmarks Grønne Investeringsfond.

Større gæld til staten

Et lille halvt år senere blev det dog pludselig åbenbaret, at ACT.Global alligevel ikke var på en 'fantastisk rejse'. Tværtimod.

I starten af året kom selskabet nemlig ud med et underskud på svimlende 120 millioner kroner, selvom Carsten Jensen kort forinden havde lovet sine investorer et flot overskud.

Siden er skeletterne væltet ud af skabet hos selskabet, som undersøges af Erhvervsstyrelsen og for nylig måtte gå i rekonstruktion.

Kammeradvokatens formand, Boris Frederiksen, er indsat som kurator i to datterselskaber under ACT.Global, som nu er taget under konkursbehandling. Foto: Stine Tidsvilde

Og staten har faktisk endnu flere penge i klemme hos ACT.Global.

Kammeradvokaten er nemlig indsat som kurator i de to datterselskaber ACT.Global Sport samt ACT.Global R&D, som for nylig blev taget under konkurs efter begæring fra Gældsstyrelsen.

- Det drejer sig om krav på samlet omkring 500.000 kr., som er relateret til manglende betaling af moms og skat, siger Boris Frederiksen, Kammeradvokatens formand.

Gældsstyrelsen har også penge til gode hos ACT.Global, men hverken Boris Frederiksen eller advokat Per Hald - der står for rekonstruktionen i selskabet - ønsker at oplyse beløbets størrelse.