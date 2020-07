Skandalefirma i store problemer

Skandalefirmaet ACT.Global er onsdag blevet taget under rekonstruktion

Det omstridte nanoselskab ACT.Global er onsdag blevet taget under rekonstruktion på opfordring fra selskabet selv.

Det sker, kort tid efter at et af ejerselskaberne, Smartkeeper Holding, er blevet taget under konkursbehandling.

Se også: Skandaledirektør ramt af konkurs

Når et selskab tages under rekonstruktion, betyder det, at selskabet ikke længere kan betale sine regninger og er insolvent.

Advokat Per Hald, der også er kurator i Smartkeeper Holding, skal nu sammen med den kendte konkursadvokat Pernille Bigaard se, om selskabet kan reddes.

- Selskabet har været likviditetspresset. Det er ikke nogen hemmelighed. Derfor har selskabet søgt bistand hos advokat Pernille Bigaard og har efterfølgende henvendt sig til mig og foreslået, om man ikke skulle lave en rekonstruktion af selskabet med henblik på at se, hvad der var af muligheder, siger Per Hald til Ekstra Bladet.

- Vores opgave er helt banalt at sikre, om vi kan videreføre driften, se på, hvordan aktiverne ser ud i forhold til den gæld, der er i selskabet, og det kræver lige, at vi har en pause til det. Det gør vi så i øjeblikket.

- Så selve rekonstruktionen sker faktisk, fordi der er nogen, der vil begære selskabet konkurs?

- Det kan jeg ikke kommentere på.

Ifølge konkursloven skal de to advokater præsentere en rekonstruktionsplan inden fire uger.

Granskes af Erhvervsstyrelsen

Ekstra Bladet har gennem flere måneder skrevet mange kritiske historier om ACT.Global.

Blandt andet har vi kunnet fortælle, hvordan ACT.Global granskes af Erhvervsstyrelsen, der har spurgt kritisk til selskabernes regnskaber, og at selskabets direktør, Carsten Jensen, har flere konkurser og tvangsopløsninger bag sig.

Se også: Kendisfirma skal udlevere mystiske kontrakter

Per Hald understreger, at de ting, som Erhvervsstyrelsen er ved at undersøge, også vil indgå i hans arbejde.

- Det er selvfølgelig også noget, som vi vil kigge på, siger han til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

ACT.Globals direktør og storaktionær, Carsten Jensen, er hårdt presset, og selskabet er nu blevet taget under rekonstruktion. Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet har også fortalt, hvordan selskabets tidligere malaysiske leverandør af rengøringsproduktet opsagde aftalen, fordi ACT.Global ikke kunne overholde sine finansielle forpligtelser.

Se også: Kendis-firma skal kulegraves

ACT.Global kom i mediernes søgelys, fordi selskabet præsenterede et opsigtsvækkende underskud på hele 120 millioner kroner tidligere på året. Få måneder forinden havde selskabets direktør ellers lovet et millionoverskud.

Siden er skeletterne væltet ud af skabet og investorer, bestyrelsesmedlemmer og ledende skikkelser har forladt selskabet.

Se også: Kriseramt firma fyrer EM-helten

Flere prominente navne som Allan Simonsen og Henrik 'Store' Larsen har været tilknyttet, og barkongen Adam Falbert og Lagkagehuset-stifteren, Ole Kristoffersen, er blandt de mange investorer, der samlet har postet et trecifret millionbeløb i selskabet.

Se også: Komet-firma i krise: Underskud på 120 mio. kr.