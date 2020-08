Skandalefirma mistænkes for fiktive kunder

Erhvervsmanden Carsten Jensen befinder sig midt i et kæmpe stormvejr.

Hans selskab ACT.Global balancerer på randen af konkurs og er blevet stævnet af en gruppe vrede investorer, heriblandt milliardæren Johan Wedell-Wedellsborg.

Og nu frygter Gældsstyrelsen, at selskabet har fået udbetalt 33 millioner kroner fra statskassen på baggrund af fiktiv omsætning. Det kom i dag frem på et møde i Sø- og Handelsretten.



Den erfarne advokat Pernille Bigaard er indsat som rekonstruktør i ACT.Global og forsøger at finde en mulig køber til selskabets aktiviteter. Foto: Mathias Svold/Ritzau Scanpix

- Gældsstyrelsen er urolig for, om faktureringerne til kunderne er reelle. Simpelthen om der er tale om reelle kunder, sagde den rutinerede advokat Pernille Bigaard på mødet.

Hun er indsat som såkaldt rekonstruktør i ACT.Global og forsøger netop nu at finde løsninger, som kan redde det kriseramte selskab.

En bombe

Gældsstyrelsen har i forvejen et krav mod ACT.Global på 6,9 millioner kroner, der relaterer sig til manglende betaling af selskabsskatter.

Oplysningerne om et muligt yderligere krav på 33 millioner kroner faldt derfor som en bombe.

- Jeg hørte først om det i går aftes. Så det kommer også som en overraskelse for mig, siger Pernille Bigaard til Ekstra Bladet efter mødet.



Carsten Jensen stiftede ACT.Global i 2013. Han har en række konkurser i bagagen. Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix

I Sø- og Handelsretten kom det frem, at de mange millioner kroner fra Gældsstyrelsen til ACT.Global relaterer sig til såkaldt momsrefusion. Men frygten er altså, at det kan være sket på baggrund af fiktiv omsætning.

Gældsstyrelsen har derfor krævet en uvildig undersøgelse for at fastslå, om der er hold i mistanken. Den vil blive igangsat hurtigst muligt.

Erhvervsstyrelsen har de seneste måneder været i gang med en lignende undersøgelse, som skal fastslå, om ACT.Global har lavet ukorrekte regnskaber.

Afviser mistanke

Ekstra Bladet fangede efter dagens møde ACT.Globals direktør og ejer, Carsten Jensen, for en kommentar til de nye oplysninger i sagen.

Han afviste Gældsstyrelsens mistanke om, at hans selskab har fået millioner kroner på baggrund af kundeaftaler, som ikke findes i virkeligheden.

- Selvfølgelig findes vores kunder, sagde han.

Hvorfor har I så ikke fremlagt bevis?

- Det kommer vi også til. Men det er en sag mellem os og Gældsstyrelsen. Jeg har ikke flere kommentarer, sagde han og hastede væk fra Sø- og Handelsretten sammen med sin meddirektør Geza Balint.



Carsten Jensen købte for nylig en kæmpe lejlighed på Frederiksberg for 14,5 millioner kroner. Den har han netop sat til salg igen. Privatfoto

To muligt bejlere

På mødet i Sø- og Handelsretten kom det i øvrigt frem, at der tilsyneladende er to investorgrupper, som er interesseret i at føre ACT.Global videre.

Den ene består af en række aktionærer i selskabet, som er repræsenteret af advokaterne Asaf Fazal og Nicolai Dyhr.

En af gruppens betingelser er dog, at Carsten Jensen bliver fjernet fra selskabets ledelse.

- Jeg ønsker ikke at uddybe baggrunden. Men jeg tror, det er et ønske fra størstedelen af investorerne, sagde Nicolai Dyhr, som arbejder for advokatselskabet Horten.



Carsten Jensen hævder, at en gruppe franske finansfolk ønsker at overtage ACT.Globals aktiviteter. På dagens møde i Sø- og Handelsretten ønskede han dog ikke at afsløre identiteten på de mulige bejlere. PR-foto

Den anden investorgruppe er omgærdet af lidt mere mystik.

På mødet fortalte Carsten Jensen, at det drejer sig om 'nogle anerkendte finansfolk fra Frankrig', som er repræsenteret af advokater i Portugal.

Direkte adspurgt fortalte Carsten Jensen, at han kender til identiteten på de mulige investorer. Men han ønskede ikke at røbe den.

På dagens møde blev det besluttet, at de mange kreditorer i ACT.Global i slutningen af september skal tage endelig stilling til, om selskabet skal føres videre eller gå konkurs.

