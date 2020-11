Skandalefirma: Rigshospitalet vil have undersøgt beton

Ved du noget om BG Beton eller Bach Gruppens byggerier, så skriv til Ekstra Bladets journalist på mr@eb.dk.

Region Hovedstaden vil have undersøgt endnu en af sine bygninger i kølvandet på skandalen om det knap 90 meters højhus på Amager, hvor der er konstateret fusk med fundamentet.

Betonfirmaet, der leverede til højhusets fundament, har nemlig også leveret beton til dele af fundamentet under en ny sterilcentral på Rigshospitalet, skriver Berlingske.

'Jeg kan bekræfte, at BG-beton har leveret beton til Sterilcentralen på Rigshospitalet et par gange til nogle fundamenter. Vi har entreret med Force Technology som står for borekerne-prøver af betonen,' oplyser Region Hovedstaden til for Ekstra Bladet.

For nogle uger siden viste det sig, at betonfirmaet ved navn BG Beton, havde leveret beton til fundamentet under et nybyggeri på Herlev Hospital i 2014, og regionen besluttede i den forbindelse, at betonen også her skal undersøges.

Multimillionærs betonfirma afsløret

Region Hovedstaden oplyser videre, at der ikke er nogen indikationer af problemer med betonen, men at prøverne tages som en sikkerhedsforanstaltning.

Efterforskes af politiet Bach Gruppen efterforskes for blandt andet dokumentfalsk, efter det er blevet dokumenteret, at fundamentet under et knap 90 meters højhus på Amager indeholder gammel beton og byggeaffald. Fundamentet har samtidig en langt, langt lavere styrke, end det blev foreskrevet og godkendt til byggeriet. Betonen til fundamentet er blandt andet leveret af BG Beton i Nordhavn. 50 procent af BG Beton er ejet af Bach Gruppen med multimillionæren Finn Bach i spidsen. Bach-familiens holdingselskab har en egenkapital på svimlende 1,7 milliarder kroner. Ført bag lyset

Men selvom Bach Gruppen altså har kontrol med BG Beton, og Finn Bach er formand for BG Beton, meldte rigmanden i august ud, at Bach Gruppen mener at være blevet svindlet af sit datterselskab. Ingen i ledelsen af Bach Gruppen vidste noget om, at der blev hældt gammelt beton, samt metal og plast i fundamentet under højhuset, lyder det fra Finn Bach. Bach Gruppen fremsendte i foråret via sin rådgiver Norconsult en redegørelse til Københavns Kommune om, hvilken beton der var blevet brugt til højhusets fundament. Prøverne fra fundamentet fra skød dog den forklaring i sænk. Københavns Politi foretog ransagninger på tre adresser tilhørende Bach Gruppen niende september. Bach Gruppen har for nylig meldt en nu afdød direktør for BG Beton samt fire tidligere medarbejdere til politiet. Anmeldelsen lyder ifølge selskabet på, at medarbejderne blandt andet har bedraget kunder af BG Beton og moderselskabet. Vis mere Luk

Bygherrer har travlt

BG Beton ejes af multimillionæren Finn Bachs moderselskab Bach Gruppen. Det er Bach Gruppen, der ejer grunden og bygger højhuset på Amager, som de seneste måneder har været genstand for grundige undersøgelser af betonen.

Undersøgelserne har blandt andet vist, at fundamentet under højhuset har en langt, langt lavere styrke, end hvad der var foreskrevet og godkendt til byggeriet, ligesom der er fundet gammel beton og byggeaffald.

Bekymret kommune: Hvad med vejret onsdag?

Betonen til højhuset og de andre bygninger på grunden, er kommet fra BG Beton, og bygherrer har i kølvandet på historien besluttet at få egne bygninger undersøgt.

Senest kunne Ekstra Bladet fortæller, at Letbanen i Odense har fået beton fra BG Beton i Odense, og nu vil have betonen undersøgt.

Letbane undersøges: Har fået beton fra skandalefirma

I den forgangne uge meddelte direktøren i FB Gruppen, der opfører den nye bydel i København kaldet Grønttorvet, at samtlige bygninger skal undersøges. Prøver fra tre bygninger har ifølge FB Gruppen vist, at betonen levede op til det bestilte.

Modvind på hjemegnen

Også i Finn Bachs hjemby Viborg, ser myndighederne hans byggerier efter.

Efter Ekstra Bladets henvendelse, har Viborg Kommune inspiceret en p-kælder under et nybyggeri, og besluttede på den baggrund at kræve dokumentation for konstruktionens sikkerhed.

Multimillionær undersøges for byggesjusk i baghaven

- Jeg har set flere hundreder bygninger i mit liv rundt omkring i verden, og det her er nok blandt de fem værste, jeg nogensinde har set.

- Det er langt under standarden, sagde Michael Havbro Faber, professor ved Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet, efter at have set billeder fra p-kælderen.

Kommunen har hyret Rambøll til at assistere sig med en gennemgang af p-kælderen, hvor flere bygninger ovenover er taget i brug. De undersøgelser pågår fortsat.