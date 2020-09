Skandalefirmaet ACT.Global går konkurs

De seneste måneder er ACT.Global blevet ramt af et hav af møgsager. Nu er Amager-selskabet gået konkurs

Nedturen er total for ACT.Global og stifter Carsten Jensen.

For et år siden fremstod selskabet - der har hentet et trecifret millionbeløb fra prominente investorer - som en kæmpe succes.

Men i februar præsenterede selskabet pludselig et underskud på svimlende 120 millioner kroner, og siden er ACT.Global blevet afsløret som et luftkastel.

Tirsdag eftermiddag kulminerede sagen, da de tabsramte kreditorer på et møde i Sø- og Handelsretten besluttede, at selskabet skal tages under konkurs.

Kammeradvokaten og Gorrissen Federspiel er udpeget som kuratorer.

Artiklen fortsætter under billedet ...

ACT.Globals stifter, Carsten Jensen, gik personligt konkurs i torsdags. I dag kom turen så til hans selskab. Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix

Investorer tager over

Nogle af det konkursramte selskabs aktiver - bl.a. varelager, inventar og nogle medarbejdere - overtages af et nyt selskab, CleanCoat A/S, som er ejet af nogle af ACT.Globals investorer.

Det gælder for eksempel advokaten Asaf Fazal og Morten Rix-Møller, som ejer Dansk Limousine Service.

De har indsat den tidligere ISS-chef Maarten van Engeland som direktør.

Asaf Fazal har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at det nye selskab ikke ønsker at have noget med Carsten Jensen at gøre.

Chokerende underskud

Nedturen for ACT.Global og direktør Carsten Jensen begyndte som nævnt i starten af året, da selskabet - der sælger midler til bakteriebekæmpelse - kom ud med et underskud på hele 120 millioner kroner.

Det chokerede investorerne, for blot få måneder tidligere havde direktøren i et interview med Børsen lovet et stort overskud.

Siden væltede skeletterne som nævnt ud af skabet, og Ekstra Bladet afslørede blandt andet, at Carsten Jensen slæber et spor af konkurser og kontroverser bag sig.

Og i februar startede Erhvervsstyrelsen så en undersøgelse af regnskaberne i ACT.Global. Den er endnu ikke afsluttet.

Nøglefolk smuttede

I kølvandet på de kritiske historier har nøglefolk som formand Brian Mollerup, bestyrelsesmedlem Ole Kristoffersen, finansdirektør Simon Hove og rådgiveren Helge Sander (tidligere Venstre-minister, red.) trukket sig fra selskabet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den tidligere Venstre-minister Helge Sander har været rådgiver for ACT.Global. Han trak sig dog, da problemsagerne begyndte at pible frem. Foto: Stine Tidsvilde

I løbet af sommeren var selskabets kasse tom, og ACT.Global blev taget under rekonstruktion - det, som tidligere blev kaldt betalingsstandsning.

Kort tid efter luftede Gældsstyrelsen mistanke om, at selskabet havde modtaget 33 millioner kroner i momsrefusion på baggrund af fiktiv omsætning, og en ny undersøgelse blev sat i gang.

Som Ekstra Bladet kunne afsløre i sidste uge viser undersøgelsen, at der ud af en bogført omsætning på 237 millioner kroner reelt kun er kommet seks millioner kroner i kassen.

Og i dag blev det altså besluttet, at ACT.Global skal tages under konkurs.