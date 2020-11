Skandaleselskab dumper med et brag

Skandalen om konkursramte ACT.Global tager nu en ny drejning. Erhvervsstyrelsen slår fast, at selskabets største kontrakter er ugyldige

Flere års regnskaber i konkursramte ACT.Global er blevet pumpet op med ugyldige millionkontrakter.

Sådan lyder konklusionen fra Erhvervsstyrelsen, som i månedsvis har undersøgt kontrakter og regnskaber i selskabet, der tidligere har modtaget millioner fra blandt andet Lagkagehuset-stifter Ole Kristoffersen, barkongen Adam Falbert og en række fodboldstjerner.

ACT.Globals fem største kontrakter er blevet gennemgået - og de er alle dumpet. Det fremgår af dokumenter fra Erhvervsstyrelsen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i

'Med baggrund i gennemgangen er det styrelsens vurdering, at ingen af kontrakterne opfylder indregningskriterierne i årsregnskabsloven,' skriver Erhvervsstyrelsen i udkastet.

Styrelsen begrunder sin afgørelse med, at ACT.Global ikke har opfyldt sin leveringsforpligtelse, ligesom kunderne heller ikke har betalt. Derudover pointeres det, at den nu konkursramte virksomhed end ikke har forsøgt at inddrive pengene.

Artiklen fortsætter under billedet...

ACT.Global holdt i flere år til i en stor bygning i Kastrup på Amager. Foto: Jonas Olufson

Chokerende underskud

Undersøgelsen af ACT.Globals regnskaber blev startet i februar, efter at selskabet - der sælger midler til bakteriebekæmpelse - var kommet ud med et underskud på hele 120 millioner kroner.

Det chokerede investorerne, for blot få måneder tidligere havde direktør Carsten Jensen i et interview med Børsen lovet et stort overskud.

Siden væltede skeletterne ud af skabet, og Ekstra Bladet afslørede blandt andet, at Carsten Jensen slæber et spor af konkurser og kontroverser bag sig.

Den tidligere Venstre-minister Helge Sander har været rådgiver for ACT.Global. Han trak sig dog, da problemsagerne begyndte at pible frem. Foto: Stine Tidsvilde

Nøglefolk smuttede

I kølvandet på de kritiske historier trak nøglefolk som formand Brian Mollerup, bestyrelsesmedlem Ole Kristoffersen, finansdirektør Simon Hove og rådgiveren Helge Sander (tidligere Venstre-minister, red.) sig fra selskabet.

I løbet af sommeren var kassen i ACT.Global løbet tør, og selskabet blev taget under rekonstruktion - det, som tidligere blev kaldt betalingsstandsning.

Kort tid efter luftede Gældsstyrelsen mistanke om, at selskabet havde modtaget 33 millioner kroner i momsrefusion på baggrund af fiktiv omsætning, og en ny undersøgelse blev sat i gang.

Da den nye undersøgelse - som blev foretaget af en statsautoriseret revisor - lå klar, blev mistanken bekræftet: Ud af en bogført omsætning på 237 millioner kroner var det kun seks millioner kroner rent faktisk kommet i kassen.

Hemmelig rapport afslører: Millionsalg var fiktivt

Artiklen fortsætter under billedet...

Ekstra Bladet har adskillige gange forsøgt at interviewe ACT.Globals stifter og topchef, Carsten Jensen. Han har dog ikke ønsket at udtale sig om, hvad der er foregået i hans selskab. Foto: Anthon Unger

Konkurs med et brag

I slutningen af september krakkede ACT.Global, ligesom den mangeårige topchef Carsten Jensen blev erklæret personligt konkurs.

Nogle af selskabets aktiver - bl.a. varelager, inventar og nogle medarbejdere - blev i den forbindelse overtaget af et nyt selskab, CleanCoat A/S, som er ejet af nogle af ACT.Globals tabsramte investorer.

Det gælder for eksempel advokaten Asaf Fazal og Morten Rix-Møller, som ejer Dansk Limousine Service.

Kammeradvokaten og Gorrissen Federspiel er i øvrigt udpeget som kuratorer i ACT.Global og har dermed ansvaret for at finde ud af, hvad der i virkeligheden er foregået i selskabet.

Skandaledirektør Carsten Jensen går personligt konkurs

Skandalefirmaet ACT.Global går konkurs