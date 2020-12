Skattestyrelse kræver 6,6 milliarder af Ørsted

Skattestyrelsen har fremsat krav på 6,6 milliarder kroner mod Ørsted i sag om beskatning af to havvindmølleparker. Ørsted afviser kravet, oplyser energiselskabet i en pressemeddelelse.

Ørsted har tirsdag modtaget afgørelsen fra Skattestyrelsen med krav om dansk beskatning i 2015 og 2016 af selskabets britiske havvindmølleparker Walney Extension og Hornsea 1.

Kravet fra Skattestyrelsen lyder på 5,1 milliarder, og dertil kommer renter for 1,5 milliarder kroner.

Ørsted er uenig i afgørelsen og vil anke den til Landsskatteretten, oplyser selskabet.

Marianne Wiinholt, koncernøkonomidirektør i Ørsted, siger i en pressemeddelelse:

'Skattestyrelsens afgørelse beror på en klar misforståelse af risici og værdiskabelse i vores forretningsmodel for udvikling, konstruktion og drift af havvindmølleparker. Allerede tilbage i 2015 bad vi de danske og britiske skattemyndigheder om at afklare beskatningsretten mellem de to lande, så havvindmølleparkerne ikke ville blive dobbeltbeskattet. De danske skattemyndigheder afbrød imidlertid forhandlingerne og har ikke siden ønsket at genoptage dem.'

Indtil der er en afgørelse vil Østed anmode om henstand.

