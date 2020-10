Skole mistænkes for at dække over grove krænkelser

Kostskolen Havregården i Nordsjælland mistænkes for at have slettet oplysninger om seksuelle krænkelser mod en ung pige, der senere tog en overdosis. Forstanderen er nu bortvist

Ved du noget om sagen? Så kontakt Ekstra Bladets journalist på mailadressen nivo@eb.dk

For to uger siden blev der sendt rystelser igennem kostskolen Havregården i Gilleleje, da forstander Morten Ulrik Jørgensen pludselig blev bortvist.

Hverken bestyrelsen eller den nye leder ønskede at kaste lys over sagen, men nu kan Ekstra Bladet i samarbejde med DR afsløre, at skolen for sårbare børn i længere tid har været præget af krænkelser, vold og mobning.

Men i stedet for at løse problemerne har skolen tilsyneladende haft travlt med at skjule dem over for myndighederne.

Af en mail sendt 2. oktober 2020 fra Socialtilsyn Hovedstaden til Havregårdens bestyrelse fremgår det, at notater om konkrete hændelser er blevet slettet i kostskolens systemer.

Det drejer sig om en episode, hvor en ung pige havde sex med en dreng og bagefter - mod sin vilje - fik delt nøgenbilleder fra sin mobiltelefon.

'Dette finder vi meget påfaldende og dybt bekymrende,' skriver Socialtilsynet om de slettede notater i mailen, som Ekstra Bladet og DR har fået aktindsigt i.

Her fremgår det også, at den omtalte pige oven på episoden blev indlagt på sygehuset efter at have taget en overdosis.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Havregården har fået flere påbud fra Socialtilsynet og blev sidste efterår underlagt skærpet tilsyn. Kostskolen er lige nu truet af lukning. Foto: Linda Johansen

Mistro blandt ansatte

Krænkelsen af den unge pige er kun blevet opdaget af myndighederne, fordi en vaks medarbejder på Havregården nåede at lave et udskrift af notatet, inden det blev slettet i systemerne.

Af Socialtilsynets mail fremgår det, at en række medarbejdere på skolen er blevet spurgt til sagen om de forsvundne notater.

'De oplyser samstemmende, at de har en mistanke om, at det er ledelsen, der bevidst har fjernet oplysninger, og at det i givet fald ikke er første gang, at det er sket,' skriver tilsynet.

Ekstra Bladet og DR har været i kontakt med flere tidligere ansatte, der bekræfter, at mistroen til ledelsen har været enorm blandt de ansatte.

- Der var helt klart en oplevelse af, at de meget grove sager blev dysset ned. Mange ansatte snakkede om, at der blev redigeret eller slettet i noget af det, som de havde skrevet ind i systemerne, siger Niels-Bo Vogensen, der var lærer på Havregården indtil 2018.

Mystik på kostskole: Forstander ryger ud

Flere politianmeldelser

I det hele taget står det ud fra Socialtilsynets rapporter klart, at Havregårdens ledelse langtfra har formået at skabe et trygt sted for børnene på skolen, som ofte kommer fra belastede hjem.

Alene i 2020 er der hos Nordsjællands Politi indløbet anmeldelser om blufærdighedskrænkelser, vold, trusler og afpresning mellem eleverne.

- Visitationen af børnene var forkert. Vi havde indadvendte børn, udadvendte børn, voldelige børn og børn på stoffer. Det var én stor pærevælling, og der var ingen vindere. Vi ansatte forsøgte at råbe bestyrelsen op, men kunne ikke komme igennem med noget, siger Jette Viekilde Pedersen, som var lærer og sikkerhedsrepræsentant på Havregården indtil 2018.

- Vil du sige, at børnene på skolen havde det godt?

- Nej, det havde de ikke. Og vi ansatte kunne ikke stille noget op, for vi var for få. Det var simpelthen børnemagt, hvor de stærke styrede.

Den bortviste forstander, Morten Ulrik Jørgensen, er medlem af byrådet i Gribskov Kommune og repræsenterer partiet Nyt Gribskov. Han har tidligere været formand for Børn- og Ungeudvalget i kommunen. Privatfoto

Ikke længere tillid

I løbet af efteråret 2020 har Socialtilsyn Hovedstaden flere gange været på uanmeldt besøg på Havregården i Gilleleje for at tale med børn og ansatte.

Og tilsynets overordnede konklusionen er helt klar:

'Socialtilsynet har ikke længere tillid til Havregårdens ledelse og stoler ikke længere på oplysninger fra forstander Morten Ulrik Jørgensen. Særligt tilbuddets oplysningspligt er systematisk ikke blevet efterlevet tilfredsstillende,' står der i referatet fra et krisemøde mellem tilsynet og Havregårdens bestyrelse fra 9. oktober 2020.

Få dage senere blev forstander Morten Ulrik Jørgensen bortvist.

Socialtilsyn Hovedstaden har bedt bestyrelsen på Havregården om at aflevere en tilfredsstillende redningsplan senest i morgen. Hvis det ikke sker, risikerer kostskolen at blive lukket.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Kostskolen Havregården Havregården er en kostskole for børn i alderen 11-16 år, som har været udsat for omsorgssvigt eller kæmper med andre udfordringer. Alle elever er henvist af socialforvaltningen i deres bopælskommune. Børnene overnatter på skolen, som har åbnet 365 dage om året. Morten Ulrik Jørgensen har været forstander siden 2007, men blev for nylig fyret. Skolen har modtaget flere påbud fra Socialtilsyn Hovedstaden og blev i november 2019 underlagt skærpet tilsyn. Vis mere Luk

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bortvist forstander: Jeg har aldrig fjernet notater

Den afsatte forstander på Havregården, Morten Ulrik Jørgensen, melder hus forbi.

I en mail til Ekstra Bladet vedstår han at kende til den omtalte sag, hvor en ung pige mod sin vilje har fået delt nøgenbilleder fra sin mobiltelefon.

Men han skriver, at han ikke selv har håndteret den og derfor ikke har ansvar for, at notater efterfølgende er slettet i skolens systemer.

'Jeg har på intet tidspunkt slettet noget notat i vores interne dagbog,' skriver han.

Kender til rettelser

Ekstra Bladet har talt med flere tidligere ansatte på skolen, som udtrykker mistanke om, at ledelsen har forsøgt at dysse alvorlige sager ned ved at slette notater.

Men det kan Morten Ulrik Jørgensen ikke genkende.

'Jeg er vidende om, at der er andre i ledelsen, der indimellem har rettet sproglige formuleringer i vores dagbog, men jeg har intet kendskab til, at notater er blevet fjernet,' skriver han.

Den bortviste forstander tilføjer, at han ikke har kendskab til sager, som 'bevidst er dysset ned'.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Formand ser med 'gigantisk alvor' på sagen

Det var Havregårdens bestyrelse, som tidligere på måneden bortviste den tidligere forstander Morten Ulrik Jørgensen.

Og hos bestyrelsen er sagen om de slettede notater slået ned som en granat, fortæller formand Jonas Fedder Witt.

- Bestyrelsen har fået kendskab til den pågældende sag, da Socialtilsynet rettede henvendelse til os. Vi ser med gigantisk alvor på den her sag, siger han.

Ingen gode svar

Formanden fortæller videre, at bestyrelsen for noget tid siden bad Morten Ulrik Jørgensen og den øvrige ledelse om en redegørelse.

- Men vi har på nuværende tidspunkt ikke kunnet opklare, hvad der egentlig er sket, siger Jonas Fedder Witt.

- Hvad skyldes det?

- At der ikke er nogen, som har givet tilfredsstillende svar. Og derfor har vi nu startet en teknisk undersøgelse af, hvad der er sket.

- Flere tidligere ansatte har overfor os udtrykt mistanke om, at ledelsen har slettet oplysninger om alvorlige sager for at skjule dem for myndighederne. Deler du den bekymring?

- I bestyrelsen har vi også en stærk mistanke om, at der er sket noget fordækt. Men jeg vil ikke gisne om, hvem der står bag, siger formanden.

- Ikke løst som forventet

Ekstra Bladet har desuden forelagt ham kritikken fra den tidligere lærer Jette Viekilde Pedersen.

Hun fortæller, at de ansatte uden held har forsøgt at gøre bestyrelsen opmærksom på, at Havregården havde optaget alt for mange børn uden for målgruppen.

- Det er korrekt, at bestyrelsen løbende har en dialog med personalet om elevernes udfordringer. Men det er først, da Socialtilsynet retter henvendelse til os, at vi finder vi ud af, at nogle elever er uden for vores godkendelsesramme, siger formand Jonas Fedder Witt.

Han fortæller, at bestyrelsen tidligere har bedt forstander Morten Ulrik Jørgensen og den øvrige ledelse om at tage sig af problemerne.

- Men vi kan nu konstatere, at de opgaver ikke er blevet løst som forventet, siger formanden, som selv er tidligere elev på Havregården.