Skrækår: Dansk gigant med kæmpe underskud

Den danske butikskæde Flying Tiger Copenhagen har netop præsenteret et regnskab, der viser et tab på 541 millioner kroner i 2018

Hvis du har ti kroner, som du ikke lige ved, hvad du skal bruge til, så kan Flying Tiger Copenhagen være et godt bud.

Butikskæden sælger alverdens småting, som de fleste har råd til, men i 2018 har antallet af kunder ikke været tilfredsstillende. Bundlinjen i det nye regnskab viser et minus på 541 millioner kroner, og det er ikke godt nok.

- Resultatet på bundlinjen er naturligvis ikke tilfredsstillende i sig selv, men det er vigtigt at understrege, at den ikke giver et repræsentativt billede på Flying Tiger Copenhagens tilstand. Eksempelvis skyldes 40 procent af det negative resultat en regnskabsteknisk regelændring sammenlignet med 2017. Det er altså ikke penge, vi skal have op af lommen, lyder det fra administrerende direktør Martin Jermiin.

Men ifølge direktøren, der tiltrådte i januar 2019, er der allerede fremgang at spore. Salget er steget med 1,2 procent i de butikker, der har eksisteret i mere end et år, ligesom årets første fire måneder lever op til budgettet både på omsætning og indtjeningen.

- Jeg er overbevist om, at de fleste i det nuværende detailmarked vil misunde os, at vi har et stabilt salg i vores butikker.

- Jeg og ejerkredsen har fuld tillid til, at Flying Tiger Copenhagens enestående koncept såvel som forretning er sund og bæredygtig, hvilket vores resultater i årets første fire måneder af 2019 også bevidner, siger administrerende direktør Martin Jermiin.

Flying Tiger Copenhagen er ejet af kapitalfonden EQT, som måtte lukke legetøjsgiganten Top-Toy tidligere i år. Tidligere har Finans også afsløret, at ejeren måtte smide 354 millioner kroner ind i butikskæden for at sikre at ejerkredsen kunne fortsætte.

Den danske gigant har omkring 900 butikker i hele verden i alt fra Kina til USA.

Kæden blev grundlagt i 1995 af Lennart Lajboschitz.

