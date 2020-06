Sky milliardærer trækker sig

De har flere penge end Christian Stadil, Lars Seier Christensen og Karsten Ree.

Alligevel er det formentlig de færreste danskere, som har hørt om Tais Clausen og Nikolaj Deichmann.

De to iværksættere er lykkedes med at holde sig helt udenfor rampelyset, mens de har opbygget deres fælles selskab 3Shape til en gigant med 1500 ansatte, hvor pengene vælter ind.

Tais Clausen (blå skjorte) taler med nogle af sine ansatte i 3Shape, der laver bl.a. 3D-scannere til tandlægeindustrien. Foto: Lærke Posselt

Alene siden 2014 har selskabet, der laver udstyr til tandlæger, tjent langt over en milliard kroner.

Men de to ejere skal nu ikke længere bestride posten som øverste chefer. I stedet har de hyret Jakob Just-Bomholt, der kommer fra en stilling i Falck.

'Jeg er virkelig beæret over at blive 3Shapes adm. direktør. (...) 3Shape bringer fantastisk produkter på markedet, og jeg er begejstret over at blive en del af den innovative rejse,' udtaler den nye direktør i en pressemeddelelse.

Giver aldrig interviews

Tais Clausen og Nikolaj Deichmann - der ifølge en opgørelse i Berlingske har en formue på henholdvis 5,1 og 4,5 milliarder kroner - har ikke udtalt sig i pressemeddelelsen.

Og det er helt typisk for de to rigmænd.

De giver stort set aldrig interviews, og der findes også kun ganske få billeder af dem i avisernes arkiver.

Og så har de ikke bosat sig i store villaer på Strandvejen, men i en landsby udenfor Malmø i Sverige.

3Shape oplyser i en meddelelse, at de to ejere fremover vil fungere i en rolle som næstformand i selskabet.

Tidligere Mærsk-mand

Den nye direktør Jakob Just-Bomholt kommer som nævnt fra en rolle i Falck.

I maj blev det meldt ud, at han stoppede i Falck for i stedet at indtage rollen som direktør i en 'stor, dansk virksomhed'. Og det er altså 3Shape.

3Shape laver højteknologisk udstyr til tandlægeindustrien. Foto: Anne Bæk/Ritzau Scanpix

Tidligere har han haft ledende stillinger i A.P. Møller-Mærsk, hvor han bl.a. var direktør for selskabet Seago Line.