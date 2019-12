Skylder 1,4 mio. i skat: Vi har knoklet for at holde skuden kørende

Lisbeth Zornig afviser at have gjort noget galt i forbindelse med overførslen af 700.000 kroner til sin mand i månederne op til konkurS

Debattøren Lisbeth Zornig Andersen, der er kendt som en forkæmper for de fattige og socialt udsatte, ønskede i går ikke at tale med Ekstra Bladet i forbindelse med sagen om de 700.000 kroner, hun havde overført til sin mand Mikael Lindholm i månederne op til sin konkurs i august, og som kurator Boris Frederiksen nu vil have fat i.

Men dagen derpå har hun i et Facebook-opslag forsvaret overførslerne. Her afviser hun, at der er foregået noget, som der ikke måtte.

'Nej, jeg har ikke forgyldt min mand, Mikael. Han har fået løn for sit arbejde, som han har gjort i alle årerne, hvor han har været partner i Huset Zornig.

Da de 700.000 kroner er udbetalt over en periode på syv måneder, svarer det til en månedsløn på 100.000 kroner.

Fakturaer

Hun mener også at have bevist det med diverse fakturaer.

'Vi har dokumenteret det overfor kammeradvokaten – og alle, der har været i nærheden af os ved, hvor meget vi begge har knoklet mange timer hver uge for at holde skuden kørende.'

Boris Frederiksen har dog i forbindelse med sagen sagt til Ekstra Bladet, at han ikke mener, at de fremsendte fakturaer er dokumentation nok.

- Vi kigger på dem, men det, vi har fået indtil videre, har ikke fået os til at ændre opfattelse. Vi synes stadig, det er svært at se, at det er dokumenteret, at der er udført et stykke arbejde, lød det i går.

Da Lisbeth Zornig i sommer gik konkurs med sin personligt ejede virksomhed Huset Zornig var det grundet en skattegæld på knap 1,4 millioner kroner.

'Afslag'

Ifølge hende ville hun gerne betale af på gælden, men fik afslag.

'Og det var også ved at lykkes, så jeg kunne betale min gæld tilbage. Men på trods af at Gældsstyrelsens direktør i sommer gik ud offentligt og proklamerede, at folk med skattegæld ville kunne få en afdragsordning, gjaldt det åbenbart ikke mig. Jeg fik afslag på at afdrage min gæld, selvom jeg sandsynliggjorde, at jeg ville kunne det.'

'Anyway – jeg tænker bare at Ekstrabladet, gældsstyrelsen og kammeradvokaten forsøger at passe deres arbejde. I mens vil jeg passe mit og fortsætte knokleriet, til jeg har fået betalt min gæld.'

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Lisbeth Zornig, men det er ikke lykkedes.