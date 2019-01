Slæber Melodi Grand Prix-vinder i retten igen-igen

Den tidligere Melodi Grand Prix-stjerne Michael Teschl har forgrebet sig på sin tidligere arbejdsgivers pengetank og tilegnet sig et selskab i strid med loven.

Sådan lyder påstanden fra Tineke Færch, enke efter den afdøde mangemillionær, Stener Færch, som efterlod sig en svimlende formue fra bl.a. aktier i Skandinavisk Tobakskompagni, der i dag bugner i selskabet SF-Gruppen i Vedbæk nord for København.

Eventuelt erstatningskrav

SF-Gruppen, som ifølge seneste regnskab havde en egenkapital på 338 millioner kroner, har stævnet Teschl og vil nu have Københavns Byrets ord for, at selskabet skal tilbage.

- Min forventning er selvfølgelig, at selskabet, som vi har købt og betalt, bliver udleveret til os uden yderligere diskussion, siger Erik Stener Færch, som er administrerende direktør i sin mors selskab og møder som partsrepræsentant i retten, til Ekstra Bladet.

Han tilføjer, at der efter dommen vil blive taget stilling til et eventuelt erstatningskrav i forbindelse med den gennemgang af selskabets papirer, som han forventer endelig at få adgang til.

Michael Teschl - kendt som vinder af dansk Melodi Grand Prix 1999 - var i flere år rådgiver for Tineke Færch. Deres veje skiltes langtfra gnidningsfrit. Foto: Mike Reuter

Det sædvanlige cirkus

Michael Teschl, der i dag ernærer sig som forfatter og journalist, har forud for retssagen ingen bemærkninger til Ekstra Bladet.

I april 2017 blev udfaldet af en årelang strid om ubetalt løn og bortvisning, at Teschl fik Østre Landsrets ord for, at han ikke havde forgrebet sig på tobaksenkens pengetank.

Den i dag 87-årige kvinde blev dømt til at betale mere end en million kroner (inkl. procesrenter og sagsomkostninger) til Teschl.

Landsretsdommen var en omstødelse af en byretsdom fra 2015, hvori man vurderede, at Teschl uberettiget havde brugt 80.000 kroner af tobaksenkens penge til stiftelse af selskabet Leopoldi Holding ApS (Lilla Æske Holding, red.).

Erik Færch møder som partsrepræsentant for sin mors selskab, hvor han er administrerende direktør. Foto: Privat

Allerede dengang indledte SF Gruppen med sin daværende advokat Tyge Trier kampen mod Teschl for at få fingrene i selskabet.

Landsretten lagde dog til grund, at stiftelsen og ejerskabet af selskabet var sket 'efter aftale med og accept af Tineke Færch'.

Derfor beklager Michael Teschls advokat da også, at Tineke Færch efter alt at dømme ikke møder op i retten. Han kalder SF-Gruppens krav mod hans klient som en del af 'det sædvanlige cirkus'.

Tineke Færch på vej i landsretten i marts 2017 i sagen, som hendes tidligere rådgiver Michael Teschl, havde anlagt om bortvisning og ubetalt løn. Foto: Tariq Mikkel Khan

Spild af ressourcer

- Det er en meningsløs sag og spild af samfundets ressourcer, fordi landsretten meget klart 14. april 2017 afgjorde sagen. Det er det samme igen, siger advokat Karoly Németh.

- Husk på, det er en sag, Trier anlagde, efter han på mirakuløs vis havde vundet sagen i Retten i Lyngby, bemærker Németh, som tilføjer, at hans modpart tre gange har fået afvist sagen, fordi Tyge Trier ikke mødte op.

Tyge Trier var i en årrække advokat for Tineke Færch. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Du må gerne citere mig for, at efter Trier har fået afvist sagen tre gange, måtte de helt til Bornholm for at finde en advokat, siger Németh med reference til den advokat, som fører torsdagens retssag.

Det er advokat Peter Paldan Sørensen fra Ret&Råd på Bornholm. Han ønsker ikke at kommentere sagen overfor Ekstra Bladet.

Ved dagens retssag møder Tyge Trier som vidne.

Michael Teschl (th.), som blev fyret som rådgiver for Tineke Færch, anlagde efterfølgende en sag mod millionøsen om ubetalt løn, feriepenge og bortvisning. På billedet er han på vej i landsretten med sin advokat Karoly Németh. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ikke en hetz

Erik Stener Færch understreger, at med den 'nye' retssag mod hans mors tidligere rådgiver 'ikke er tale om en hetz mod Michael Teschl', men blot et ønske om at 'få ryddet op'.

Michael Teschl har da også for længst måttet sande, at hans sejr over sin tidligere arbejdsgiver i Østre Landsret før påske 2017 ikke blev et endeligt punktum for hans fortid i Færch-foretagendet i Whiskybæltet.

Teschl slæbte efter landsretssagen Tineke Færch i retten for injurier, efter at hun ovenpå dommen kaldte ham en svindler. Den aldrende millionøse blev idømt ti dagbøder á 1000 kroner og skulle betale sagsomkostninger på 15.000 kroner til Teschl. Fru Færch slap dog for at betale 100.000 kroner i erstatning, sådan som Teschl ellers havde krævet.