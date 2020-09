Smart rigmand sætter berømt bygning til salg for 95 mio. kr.

Den ikoniske bygning Custom House, der ligger ud til den københavnske havnefront, og som huser tre gourmetrestauranter under navnet The Standard, er blevet sat til salg for 95 mio. kr.

Sælgeren af den tidligere flyvebådsterminal er den kendte milliardær Rene Sindlev, som blev rig på smykkefirmaet Pandora.

Han gjorde en fremragende forretning tilbage i 2013, da Københavns Kommune valgte at sælge grunden Havnegade 44, hvor Custom House ligger, til højstbydende.

Da grunden blev sendt i udbud, kom der flere bud. Blandt andet fra den kendte advokat Jan Leth Christensen, og erhvervsmanden Adam Falbert der står bag barimperiet Rekom. De havde to år forinden købt selve bygningen Custom House for 20 mio. kr. af konkursboet efter finanskrise-fallenten Carsten Leveau.

Men buddet på grunden var ikke højere end Rene Sindlevs 16 mio. kr., hvorfor de pludselig skulle til at betale husleje til Pandora-rigmanden.

Rene Sindlev er en af landets rigeste og bor til daglig i USA. Foto: Ritzau Scanpix

Finte

Problemet for Leth og Falbert var imidlertid ikke huslejen, men at Rene Sindlev som en del af lejekontrakten kunne kræve at overtage bygningen Custom House helt gratis omkring 2021-2022, når lejekontrakten ophørte. Det skulle dog være i en stand, som dengang det var en flyvebådsterminal - og ikke en restaurant.

Falbert og Leths advokat mente, at de havde forkøbsret på grunden, da de ejede bygningen, og de anlagde derfor en sag mod myndighederne, som de til sidst tabte i Højesteret i 2016.

Custom House Custom House er kendt under flere forskellige navne. Oprindeligt hed det Gammelholm Toldkammer, men det har også været kaldt Flyvebådsterminalen. Bygningen er fuldført 1937 og tegnet af arkitekt Kristoffer Varming. Oprindeligt blev den brugt til fortoldning af varer og billetsalg for skibe til og fra Sverige. Senere overtog Scandlines bygningen og færgefarten til Sverige. Fra 2006 til 2011 havde restaurant Custom House til huse i bygningen. Den var ejet af ejendomsmatadoren Carsten Leveau. Efter hans konkurs overtog Adam Falbert og Jan Leth Christensen bygningen, og udlejede det til blandt andre Claus Meyer, som åbnede The Standard. I dag er det Merete Holst, som ejer The Standard. Ejeren af selve ejendommen er Rene Sindlev igennem RS Arving Aps, som han har med sine sønner. Vis mere Luk

I et efterfølgende regnskab for RS Arving Aps, som er det af Sindlevs selskaber, der ejer grunden, fremgår det også, at værdien af grunden er blevet væsentligt opskrevet som følge af retssagen.

Nyt salg

Senest har Falbert og Leth 1. januar 2020 solgt bygningen for 5,3 mio. kr. til Rene Sindlev, fremgår det af et nyt regnskab fra Custom House Aps.

Det bekræfter Adam Falbert også over for Ekstra Bladet.

- Det er korrekt, at vi solgte bygningen til grundejeren i starten af året. Det mest harmoniske er, at ejeren af bygningen og grunden er den samme. Det giver stabilitet for lejeren, og samtidig de bedste vilkår for bygningens udvikling. Vi har nu sikret, at den vidunderlige og ikoniske bygning kan leve videre under et nyt og samlet ejerskab, siger han.

Adam Falbert har udover sit barimperium Rekom også en masse investeringer i ejendomme. Ofte sammen med Jan Leth Christensen. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

'Udmærket' køb

I en mail til Ekstra Bladet beskriver Rene Sindlev handlen i 2013 som en 'udmærket værdisikring og formueplacering'.

- Jeg købte grunden i et selskab, som jeg har sammen med mine børn ud fra en langsigtet formuepleje strategi, - med en potentiel tilbage faldspligt på ejendommen. Vi har sammen med Københavns Kommune vundet alle retssagerne i 2016 og kunne se frem til at overtage ejendommen i 2021. Ejendommen er nu erhvervet før tid i 2019 og er derfor sat til salg, fordi jeg ikke længere investerer i ejendomme.

- Jeg har omlagt min investerings strategi fra ejendomme til strategiske investeringer i få udvalgte virksomheder, hvor jeg samtidig kan gøre en forskel på kompetance området.