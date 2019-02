Smykkegigant starter kæmpe sparerunde

For første gang i fem år står væksten stille hos Pandora. Smykkeselskabet starter sparerunde, der skal give besparelser på 2,5 milliarder kroner de næste to år, viser årsregnskab.

Den danske smykkegigant Pandora har netop fremlagt deres årsregnskab, og det er en blandt fornøjelse.

Selv om virksomheden lige akkurat kommer i mål med sine forventninger til væksten og indtjeningen i fjerde kvartal efter et turbulent år, så varsler de samtidig en spareplan, der skal give besparelser på 2,5 milliarder kroner de næste to år.

Pandora fyrede i august 2018 deres administrerende direktør Anders Colding Friis, og de er stadig på jagt efter en afløser.

- Jeg har haft en snak med bestyrelsesformand Peder Tuborgh, og bestyrelsen havde et ønske om en udskiftning på posten som koncernchef. Sådan er det. Det er helt tydeligt, at jeg og vi ikke har ramt tingene, som vi skulle, lød det dengang fra Anders Colding Friis.

Pandora solgte i 2018 for 22,8 milliarder kroner. Det var på niveau med året før, men langt fra tidligere tiders høje vækstrater.

Aktionærerne har desuden oplevet en slagtet aktiekurs, og årets resultater bliver også betegnet som skuffende af Pandora selv.

- Vi er overbeviste om, at denne omfattende transformation af selskabet vil tilføre ny energi til Pandora, få os tilbage til bæredygtig vækst og understøtte vores høje indtjening, siger driftsdirektør Jeremy Schwartz i en kommentar til regnskabet.

Pandora erkender i regnskabet, at det har fået sværere ved at ramme forbrugerne, og at oplevelsen i butikkerne kan forbedres.

Smykkeselskabet vurderer, at det har været for aggressivt med at give kunderne tilbud, hvilket har betydet, at forbrugerne har ventet på den næste kampagne i stedet for at købe smykkerne til fuld pris.

