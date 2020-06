Sodexo fyrer over 120 rengøringsansatte i lufthavnen

125 ansatte får i dag en besked i deres e-boks, hvor der står, at de er fyret fra deres job med at gøre rent i fly i Københavns Lufthavn.

Det skriver Fagbladet 3F.

Rengøringsselskabet Sodexo Airport Services sætter i dag navne på de fyringer, som de varslede 8. juni. Her meldte man ud, at mellem 75 og 100 procent af de ansatte skal afskediges. Og det endte meget præcist med 75 procent af de 165 medlemmer af fagforbundet 3F.

- Det er en meget, meget trist dag. Og det er en rædselsfuld periode, vi er midt i, lyder det fra 3F’ernes tillidsrepræsentant i Sodexo, Karin Timmermann.

Hun er ikke helt glad for, hvordan opsigelserne er landet:

- Vi havde et stort ønske om, at Sodexo ville opsige efter anciennitet. Altså “sidst ind, først ud”. For det er en nedslidende branche, og vi vil gerne beskytte de medarbejdere, der har været her i lang tid. Men ledelsen har ønsket at lægge vægt på diversitet, siger Karin Timmermann.

Hun havde også håbet på en aftale, som for eksempel handlingsselskabet Aviator har lavet, og som garanterer de opsagte, at de spørges først, når der skal hyres igen.

- Jeg er rigtig ked af, at Sodexo ikke ville være med til at lave en intern jobbank for de opsagte og en garanti for at vende tilbage til jobbet. Det ville have sendt nogle positive signaler til vores kollegaer og helt sikkert medvirke til et bedre arbejdsmiljø i opsigelsesperioden, siger Karin Timmermann.

Men der er også gode ting, der er forhandlet på plads, understreger hun.

- Vi har lavet en aftale om, at alle opsagte tilbydes 14 dages kompetenceafklaringsforløb. Og vi håber på, at vi kan få aftaler om yderligere uddannelse i hus. Det er vigtigt at hjælpe kollegerne videre i nyt job uden for lufthavnen, siger tillidsrepræsentanten.

Hos Sodexo Airport Services kalder district manager Jacob Helle dagens afskedigelsesrunde “forfærdelig”:

- Vi siger farvel til rigtigt mange gode og loyale medarbejdere. Vi har ikke ”fravalgt” nogen i dag. Der er ingen, der har gjort noget forkert. Det er en virus, der har slået vores branche tilbage til stenalderen, og jeg håber bare, at trafikken hurtigst muligt kan komme op igen, siger Jacob Helle, district manager hos Sodexo Airport Services.

Jacob Helle ønsker ikke at udtale sig om de fyrede medarbejderes muligheder for at vende tilbage.

Tirsdagens afskedigelser kommer i kølvandet på en række fyringsrunder i Københavns Lufthavn. Blandt andet fik hundredvis af SAS-ansatte besked på mandag, at de havde mistet deres job. Og i sidste uge sagde Aviator farvel til knap 240 medarbejdere.

I alt har omkring 3.500 ansatte i lufthavnen mistet deres job som følge af corona-krisen, der har ramt rejsebranchen hårdt.